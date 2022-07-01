Ришарлисон прошел медобследование в Бразилии

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон прошел медобследование и теперь готов к подписанию контракта с "Тоттенхэмом".

Как сообщает Sky Sports, Ришарлисон прошел медобследование у себя на родине в Бразилии, причем на мероприятии присутствовал представитель "Тоттенхэма".



В начале следующей недели 25-летний нападающий прилетит в Лондон, чтобы официально присоединиться к команде Антонио Конте, которая начинает предсезонную подготовку в понедельник.



"Эвертон" гарантированно получит за Ришарлисона 40 миллионов фунтов, а еще 10 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов. Соответствующая договоренность была достигнута двумя клубами поздно вечером в среду.