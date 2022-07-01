Ришарлисон прошел медобследование в Бразилии

Ришарлисон Нападающий "Эвертона" Ришарлисон прошел медобследование и теперь готов к подписанию контракта с "Тоттенхэмом".

Как сообщает Sky Sports, Ришарлисон прошел медобследование у себя на родине в Бразилии, причем на мероприятии присутствовал представитель "Тоттенхэма".

В начале следующей недели 25-летний нападающий прилетит в Лондон, чтобы официально присоединиться к команде Антонио Конте, которая начинает предсезонную подготовку в понедельник.

"Эвертон" гарантированно получит за Ришарлисона 40 миллионов фунтов, а еще 10 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов. Соответствующая договоренность была достигнута двумя клубами поздно вечером в среду.


Метки Ришарлисон, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2022 00:05

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