Уорд-Проуз не покинет "Саутгемптон" летом

Капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз не покинет "Сент-Мэри" этим летом, несмотря на серьезный интерес других клубов.

В предыдущие недели Уорд-Проуза сватали в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенал", а на днях появились слухи, что "Вест Хэм" собирается предложить 25 миллионов фунтов за мастера стандартов с южного побережья.



Однако talkSPORT утверждает, что в обозримом будущем "Саутгемптон" исключает продажу Уорд-Проуза, который забил 10 голов и отдал пять результативных передач в минувшем сезоне.



Джеймс слишком важен для "святых", чтобы главный тренер Ральф Хазенхюттль и боссы клуба задумались о продаже 27-летнего игрока сборной Англии.