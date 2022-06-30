Уорд-Проуз не покинет "Саутгемптон" летом
Капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз не покинет "Сент-Мэри" этим летом, несмотря на серьезный интерес других клубов.
В предыдущие недели Уорд-Проуза сватали в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенал", а на днях появились слухи, что "Вест Хэм" собирается предложить 25 миллионов фунтов за мастера стандартов с южного побережья.
Однако talkSPORT утверждает, что в обозримом будущем "Саутгемптон" исключает продажу Уорд-Проуза, который забил 10 голов и отдал пять результативных передач в минувшем сезоне.
Джеймс слишком важен для "святых", чтобы главный тренер Ральф Хазенхюттль и боссы клуба задумались о продаже 27-летнего игрока сборной Англии.
30.06.2022 22:00
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очередная какуля в ротик лузерпукам
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