Фернандеш не ожидает, что Роналду уйдет из МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что не ожидает ухода нападающего Криштиану Роналду из клуба.

На прошлой неделе появились слухи, что Роналду был предложен "Челси", а владелец "синих" Тодд Бели встретился с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешем.



Поговаривают, что Роналду разочарован пассивностью "Юнайтед" на трансферном рынке, однако Фернандеш не верит, что его соотечественник хочет уйти.



"Мы оба еще на каникулах — никто не беспокоит друзей на каникулах. Я возвращаюсь к тренировкам через четыре дня и надеюсь его увидеть, я не ожидаю ничего другого".



"Насколько мне известно, в этих слухах нет никакой правды, но каждый заботится о своем будущем. Я не верю, что клуб готов потерять такого ценного игрока, как Криштиану", — сообщил Фернандеш Record.