Лингард пока не ответил "Вест Хэму"

"Вест Хэм" все еще ждет ответа от вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда на выдвинутое предложение.

Контракт Лингарда с "Юнайтед" истекает в эту пятницу, после чего Джесси становится свободным агентом. Однако с новым пристанищем игрок сборной Англии пока не определился.



О том, что "Вест Хэм" сделал "оффер" Лингарду, стало известно еще на прошлой неделе. "Молотобойцы" чувствуют, что предложили Джесси достойные условия, и оптимистичны насчет заключения сделки.



Переход в "Вест Хэм" позволил бы Лингарду вернуться в клуб, где он провел свой, возможно, самый яркий отрезок карьеры. Джесси забил девять голов при 16 выходах в старте в рамках Премьер-Лиги, выступая за "молотобойцев" на правах аренды во второй половине сезона 2020/21.



Ожидается, что в случае подписания Лингарда "Вест Хэм" откажется от приглашения вингера "Вильярреала" Арно Данжумы, переговоры по которому зашли в тупик.