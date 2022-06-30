Филлипс перейдет в "Сити" в ближайшие 72 часа

"Манчестер Сити" ожидает завершить приобретение полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса в ближайшие 72 часа.

"Сити" еще в конце прошлой недели согласовал с "Лидсом" компенсацию за Филлипса в размере 45 миллионов фунтов.



Сам Калвин сейчас находится в отпуске, куда от отправился с задержкой ввиду выступлений за сборную Англии в Лиге Наций в начале июня.



Однако Daily Mail стало известно, что в пятницу Филлипса ждут на тренировочной базе "Сити" для прохождения медобследования. Затем 26-летнему полузащитнику лишь останется подписать контракт, и все формальности должны быть улажены до конца недели.