"Тоттенхэм" надеется согласовать покупку Спенса на этой неделе

"Тоттенхэм" надеется согласовать приобретение правого защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса до конца текущей недели.

"Тоттенхэм" долгое время считался главным претендентом на Спенса, однако главный тренер "Мидлсбро" Крис Уайлдер предупредил, что "шпоры" должны выплатить установленную за Джеда цену.



По информации Sky Sports, "Тоттенхэм" значительно продвинулся в переговорах с представителем Чемпионшипа, и компромисс может быть достигнут к уикенду.



Ожидается, что 21-летний англичанин, отыгравший минувший сезон за "Ноттингем Форест" на правах аренды, обойдется "шпорам" в 15 миллионов фунтов плюс бонусы.



Приобретение Спенса может быть оформлено сразу после перехода нападающего "Эвертона" Ришарлисона, договоренность по которому уже полностью достигнута.