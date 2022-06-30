Ромеро открыт к возвращению в "Юнайтед"

Голкипер Серхио Ромеро заинтересован в возвращении в "Манчестер Юнайтед", спустя всего год после своего ухода из клуба.

Отсидев в глубоком запасе свой заключительный сезон на "Олд Траффорд", в октябре 2021 Ромеро свободным агентом присоединился к итальянской "Венеции".



Сейчас "Венеция" вылетела из Серии А, а Серхио вновь стал свободным агентом и ищет себе новое пристанище.



Как стало известно Manchester Evening News, 33-летний аргентинец обратил свое внимание на то, что "Юнайтед" находится в поисках дублера Давида Де Хеа на следующий сезон.



Дело в том, что Дин Хендерсон сейчас находится на пороге перехода в "Ноттингем Форест" на правах аренды. При этом ранее Ли Грант завершил игровую карьеру, что дополнительно ослабило последний рубеж "красных дьяволов".



Несмотря на натянутые отношения Ромеро с бывшим наставником "Юнайтед" Оле Гуннаром Сульшером, Серхио по-прежнему любит клуб и будет рад вернуться, если его услуги потребуются.