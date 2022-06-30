Клаттенбург будет отвечать за судейство в Египте

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург получил новое назначение, возглавив судейский комитет Египта.

Данное решение было принято на собрании Федерации футбола Египта в среду, причем судейский комитет — это вновь созданная организация, как отмечает BBC.



К созданию отдельного комитета и приглашению 47-летнего Клаттенбурга египтян подтолкнуло огромное количество жалоб со стороны клубов местной Премьер-Лиги на судейство в этом сезоне.



В период с 2000 по 2017 год Клаттенбург обслужил более 570 матчей на внутренней, европейской и международных аренах. Пик карьеры Марка пришелся на 2016 год, когда он отработал финалы Лиги Чемпионов и Чемпионата Европы.



Клаттенбург покинул английский футбол в феврале 2017, чтобы возглавить судейский корпус Саудовской Аравии, сменив там соотечественника Ховарда Уэбба. Также Марк коротко поработал в Китае.