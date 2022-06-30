"Боруссия" установила минимальную цену за Беллингема

Джуд Беллингем Дортмундская "Боруссия" рассчитывает выручить свыше 120 миллионов евро (103 млн. фунтов) за полузащитника Джуда Беллингема следующим летом.

Беллингем, которому накануне исполнилось 19, уже подтвердил, что не будет менять клуб этим летом и следующий сезон проведет в Дортмунде.

Однако ожидается, что следующим летом за Джуда пойдет настоящая битва топ-клубов. Претендентами на игрока сборной Англии считаются "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

Заранее готовясь к этому аукциону, "Боруссия" установила минимальную планку цены за Беллингема в 103 млн. фунтов, о чем сообщает Bild.

Отметим, что в 2020 году "Боруссия" приобрела Беллингема у "Бирмингема" за 25 млн. фунтов. Джуд забил 10 голов и отдал 18 результативных передач в 89 матчах за немецкий клуб.


Метки Беллингем, Боруссия

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 30.06.2022 15:00 # takernotagiver
    Видели этого гения в матче против Венгрии. Он и четверти этих денег не стоит. Охренели дортмундцы. Думают, что теперь любой шлак их будут покупать после Санчо и Холланда)

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  2. mancunia-planet 30.06.2022 14:26 # mancunia-planet
    Дортмунд рубит бабло

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  3. redwhitegun 30.06.2022 14:07 # redwhitegun
    Хочется верить что Юнайтед не наступит на те же грабли. А лучше чтобы его вообще никто не купил а то эта боруссия уже акуела в край...

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  4. quavo 30.06.2022 14:05 # quavo
    10 голов и отдал 18 результативных передач в 89 матчах
    в парашной бундес лиги)
    очередной наеб от поганого клубишки

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