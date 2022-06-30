"Боруссия" установила минимальную цену за Беллингема

Дортмундская "Боруссия" рассчитывает выручить свыше 120 миллионов евро (103 млн. фунтов) за полузащитника Джуда Беллингема следующим летом.

Беллингем, которому накануне исполнилось 19, уже подтвердил, что не будет менять клуб этим летом и следующий сезон проведет в Дортмунде.



Однако ожидается, что следующим летом за Джуда пойдет настоящая битва топ-клубов. Претендентами на игрока сборной Англии считаются "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".



Заранее готовясь к этому аукциону, "Боруссия" установила минимальную планку цены за Беллингема в 103 млн. фунтов, о чем сообщает Bild.



Отметим, что в 2020 году "Боруссия" приобрела Беллингема у "Бирмингема" за 25 млн. фунтов. Джуд забил 10 голов и отдал 18 результативных передач в 89 матчах за немецкий клуб.