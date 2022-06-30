Босс "Ювентуса" признал, что Де Лигт может уйти
Генеральный директор "Ювентуса" Маурицио Арривабене признал, что его клуб бессилен помешать переходу Маттейса Де Лигта в "Челси", если этого хочет сам защитник.
"Челси" рассматривает Де Лигта в качестве приоритетной трансферной цели по укреплению линии обороны, которая едва лишилась Антонио Рюдигера и Андреаса Криситенсена.
По слухам, Маттейс отказывается от нового контракта в Турине и видит свое будущее в Премьер-Лиге. В такой ситуации "Ювентус" лишь интересует, за какие деньги уйдет 22-летний голландец.
"Невозможно удерживать игрока, который хочет уйти. Однако это всегда вопрос цифр. Это не так, что ты распахиваешь двери, если кто-то хочет уйти".
"Сложно удерживать игрока, но с переговорной точки зрения все три стороны должны быть удовлетворены", — сообщил Арривабене Tuttosport.
30.06.2022 13:00
Просмотров: 240
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
по идее сойдутся
имхо вбросы с аке это вбросы ради того, чтобы сбить цену и на кунде и на де лигта.
не поверю, что аке рассматривают как приоритет, это бред
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий