Босс "Ювентуса" признал, что Де Лигт может уйти

Генеральный директор "Ювентуса" Маурицио Арривабене признал, что его клуб бессилен помешать переходу Маттейса Де Лигта в "Челси", если этого хочет сам защитник.

"Челси" рассматривает Де Лигта в качестве приоритетной трансферной цели по укреплению линии обороны, которая едва лишилась Антонио Рюдигера и Андреаса Криситенсена.



По слухам, Маттейс отказывается от нового контракта в Турине и видит свое будущее в Премьер-Лиге. В такой ситуации "Ювентус" лишь интересует, за какие деньги уйдет 22-летний голландец.



"Невозможно удерживать игрока, который хочет уйти. Однако это всегда вопрос цифр. Это не так, что ты распахиваешь двери, если кто-то хочет уйти".



"Сложно удерживать игрока, но с переговорной точки зрения все три стороны должны быть удовлетворены", — сообщил Арривабене Tuttosport.