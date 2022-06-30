Босс "Ювентуса" признал, что Де Лигт может уйти

Маттейс Де Лигт Генеральный директор "Ювентуса" Маурицио Арривабене признал, что его клуб бессилен помешать переходу Маттейса Де Лигта в "Челси", если этого хочет сам защитник.

"Челси" рассматривает Де Лигта в качестве приоритетной трансферной цели по укреплению линии обороны, которая едва лишилась Антонио Рюдигера и Андреаса Криситенсена.

По слухам, Маттейс отказывается от нового контракта в Турине и видит свое будущее в Премьер-Лиге. В такой ситуации "Ювентус" лишь интересует, за какие деньги уйдет 22-летний голландец.

"Невозможно удерживать игрока, который хочет уйти. Однако это всегда вопрос цифр. Это не так, что ты распахиваешь двери, если кто-то хочет уйти".

"Сложно удерживать игрока, но с переговорной точки зрения все три стороны должны быть удовлетворены", — сообщил Арривабене Tuttosport.


Метки Де Лигт, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2022 13:00

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  1. thegodfather 30.06.2022 13:02 # thegodfather
    по идее сойдутся

    имхо вбросы с аке это вбросы ради того, чтобы сбить цену и на кунде и на де лигта.

    не поверю, что аке рассматривают как приоритет, это бред

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