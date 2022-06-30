"Тоттенхэм" согласовал покупку Ришарлисона
"Тоттенхэм" договорился с "Эвертоном" о приобретении нападающего Ришарлисона.
Как сообщает Sky Sports, данная договоренность была достигнута двумя клубами в среду поздно вечером. Ожидается, что стоимость сделки превысит 50 миллионов фунтов.
Прямо сейчас Ришарлисон находится на родине в Бразилии, где и пройдет медобследование в преддверии подписания контракта с "Тоттенхэмом".
25-летнему бразильцу предстоит стать четвертым новичком команды Антонио Конте в это трансферное окно после Фрэйзера Форстера, Ивана Перишича и Ива Биссума.
Также "шпоры" близки к сделке по аренде защитника "Барселоны" Клемана Лангле.
30.06.2022 12:00
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Последние комментарии:
Нападающий так себе, но у Конте может затопарить не по детски.
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жидва конечно не слабо выступает, надо признать.
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жаль. единственный игрок в команде, который бегал от и о все игры. никогда пешком не ходил
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Активное у ТО этими летом. Леви конечно молодец, что смог уговорить парика остаться. Есть все шансы закрепить прошлогодний успех и продвинуться в плей-офф ЛЧ
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