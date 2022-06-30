"Тоттенхэм" согласовал покупку Ришарлисона

"Тоттенхэм" договорился с "Эвертоном" о приобретении нападающего Ришарлисона.

Как сообщает Sky Sports, данная договоренность была достигнута двумя клубами в среду поздно вечером. Ожидается, что стоимость сделки превысит 50 миллионов фунтов.



Прямо сейчас Ришарлисон находится на родине в Бразилии, где и пройдет медобследование в преддверии подписания контракта с "Тоттенхэмом".



25-летнему бразильцу предстоит стать четвертым новичком команды Антонио Конте в это трансферное окно после Фрэйзера Форстера, Ивана Перишича и Ива Биссума.



Также "шпоры" близки к сделке по аренде защитника "Барселоны" Клемана Лангле.