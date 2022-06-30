"Тоттенхэм" согласовал покупку Ришарлисона

Ришарлисон "Тоттенхэм" договорился с "Эвертоном" о приобретении нападающего Ришарлисона.

Как сообщает Sky Sports, данная договоренность была достигнута двумя клубами в среду поздно вечером. Ожидается, что стоимость сделки превысит 50 миллионов фунтов.

Прямо сейчас Ришарлисон находится на родине в Бразилии, где и пройдет медобследование в преддверии подписания контракта с "Тоттенхэмом".

25-летнему бразильцу предстоит стать четвертым новичком команды Антонио Конте в это трансферное окно после Фрэйзера Форстера, Ивана Перишича и Ива Биссума.

Также "шпоры" близки к сделке по аренде защитника "Барселоны" Клемана Лангле.


Метки Ришарлисон, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 30.06.2022 13:13 # sausage
    Нападающий так себе, но у Конте может затопарить не по детски.

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  2. acceptodessa 30.06.2022 12:34 # acceptodessa
    жидва конечно не слабо выступает, надо признать.

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  3. raka-eve 30.06.2022 12:19 # raka-eve
    жаль. единственный игрок в команде, который бегал от и о все игры. никогда пешком не ходил

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  4. empry 30.06.2022 12:08 # empry
    Активное у ТО этими летом. Леви конечно молодец, что смог уговорить парика остаться. Есть все шансы закрепить прошлогодний успех и продвинуться в плей-офф ЛЧ

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