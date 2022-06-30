"Вест Хэм" продвигается в переговорах по Данжуме

"Вест Хэм" продвигается в переговорах о покупке вингера "Вильярреала" Арно Данжумы.

В предыдущие месяцы ходили слухи, что Данжума может стать заменой Садио Мане в "Ливерпуле". Также Арно сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".



Эти слухи стали логичным следствием того отличного сезона, который 25-летний голландец провел за "Вильярреал" после своего трансфера из "Борнмута" в августе 2021.



Как сообщает Daily Mail, "Вест Хэм" уже добился определенного прогресса в переговорах по Данжуме, а "Вильярреал" открыт к продаже своей звезды примерно за 37.5 млн. фунтов.



Добавим, в минувшем сезоне Данжума забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи, а также помог "Вильярреалу" достичь полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.