Светская хроника за четверг
Френки Де Йонг готов перейти в "Манчестер Юнайтед". "Челси" проявил интерес к Калиду Кулибали. "Тоттенхэм" договорился с Ришарлисоном. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед". Сделка оценивается в 56 миллионов фунтов плюс бонусы. (The Guardian)
Вингер "Порту" Отавио не интересен "Ливерпулю". (Liverpool Echo)
"Челси" проявил интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали. (Fabrizio Romano)
"Челси" готов увеличить зарплату вингнра "Лидса" Рафиньи втрое — до 120,000 фунтов а неделю. (Evening Standard)
"Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" хотят защитника "Сити" Натана Аке. (90min)
"Тоттенхэм" обсуждает аренду защитника "Барселоны" Клемана Лангле. (Sky Sports)
"Тоттенхэм" полностью договорился с нападающим "Эвертона" Ришарлисоном об условиях личного контракта. (Fabrizio Romano)
"Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал" ведут переговоры с "Торино" насчет защитника Глейсона Бремера, оцениваемого в 43 млн. фунтов. (90min)
"Арсенал" сделал уже третье предложение о покупке защитника Лисандро Мартинеса, которого "Аякс" оценивает в 43 млн. фунтов. (The Sun)
Голкипер "Юнайтед" Дин Хендерсон пройдет медобследование в "Ноттингем Форест" на этой неделе. (Daily Mail)
"Вест Хэм" готов выплатить отступные в 34 млн. фунтов по контракту вингера Арно Данжумы с "Вильярреалом". (Todofichajes)
Два неназванных клуба Премьер-Лиги заинтересованы в нападающем "Уотфорда" Эммануэле Деннисе, оцениваемом в 20 млн. фунтов. (Sky Sports)
Полузащитник Деннис Прат не вернется в "Лестер" после аренды в "Фиорентине". (Fabrizio Romano)
"Вулверхэмптон" выигрывает битву за сохранение своего полузащитника Рубена Невеша в клубе. (The Sun)
Другое
Португальский тренер Паулу Фонсека, которого связывали с различными клубами Премьер-Лиги, возглавил "Лилль". (Fabrizio Romano)
Вингер "Юнайтед" Энтони Эланга едва не побил мировой рекорд по запрыгиванию на коробки во время предсезонной подготовки. 20-летний юноша покорил высоту в 160 сантиметров. (The Sun)
Клуб Лиги Один "Дерби" должен обрести нового владельца в течение 24 часов. (The Independent)
Плеймейкер "Сити" Джек Грилиш продемонстрировал новую прическу с хвостиком. (Daily Star)
30.06.2022 10:00
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Последние комментарии:
«Проект» изучил 196 выступлений представителя Минобороны РФ генерала Игоря Конашенкова — все брифинги с первого дня войны и до 26 июня — и пришел к выводу, что «Минобороны врет о победах в Украине».
«Главное впечатление: данные берутся из ниоткуда — пресс-секретарь отчитывается о захвате одних и тех же городов и сел и постоянно путается в цифрах потерь „врага“. Более того, когда мы сложили все данные Конашенкова, выяснилось, что Россия уже уничтожила больше техники, чем есть у Украины, даже с учетом западных поставок», — говорится в исследовании.
открыли америку
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че там, есть еще жертвы от смертоносной ракеты Пу которую он пустил прям в 1000 человек (слова зеленского) а погибло аж 10? Я в ГТА за 2 минуты вождения больше грохнул
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Inter Milan have given Lukaku the No.90 shirt to represent the 90m profit they made together from Chelsea.
Интер - топари просто)))
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Вингер "Юнайтед" Энтони Эланга едва не побил мировой рекорд по запрыгиванию на коробки во время предсезонной подготовки. 20-летний юноша покорил высоту в 160 сантиметров. (The Sun)
Любой данкер с вертикальным прыжком больше метра возьмёт такую высоту с запасом.
(ответить)
Кулибали давно над было уже переходить на топ уровень и раз все еще сидит в серии а, знач свкунишка еще та
(ответить)
Там Педикси Аке за 50кк возвращает ору ))
(ответить)
> "Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" хотят защитника "Сити" Натана Аке. (90min)
КОРОЛЬ!!!
> Плеймейкер "Сити" Джек Грилиш продемонстрировал новую прическу с хвостиком. (Daily Star)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Максим Марцинкевич перед смертью : " Любите ЧЕЛСИ, верьте в ЧЕЛСИ"
(ответить)
1 Манчестер Сити 38 93
2 Ливерпуль 38 92
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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25.06.2022 19:38 #
v-0987654321
на остраве Бали,каждый день меня бали.Ни хочица.спаминать тот жёсткий вечера,ой ни хочеца...
Источник: http://fapl.ru/posts/93974/?c=1#c7590482
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ну за 56 норм де йонга закрывают. еще бы опорника типо ндиди / невеша и норм было бы
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Мне сегодня 30 лет.
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Лукака ещё не всё сказал в Челси. Если в Интере выйдет на свой уровень, можно вернуть через год.
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Челси! Челси! Челси!
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