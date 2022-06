Светская хроника за четверг

Френки Де Йонг готов перейти в "Манчестер Юнайтед". "Челси" проявил интерес к Калиду Кулибали. "Тоттенхэм" договорился с Ришарлисоном. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед". Сделка оценивается в 56 миллионов фунтов плюс бонусы. (The Guardian)



Вингер "Порту" Отавио не интересен "Ливерпулю". (Liverpool Echo)



"Челси" проявил интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали. (Fabrizio Romano)



"Челси" готов увеличить зарплату вингнра "Лидса" Рафиньи втрое — до 120,000 фунтов а неделю. (Evening Standard)



"Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" хотят защитника "Сити" Натана Аке. (90min)



"Тоттенхэм" обсуждает аренду защитника "Барселоны" Клемана Лангле. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" полностью договорился с нападающим "Эвертона" Ришарлисоном об условиях личного контракта. (Fabrizio Romano)



"Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал" ведут переговоры с "Торино" насчет защитника Глейсона Бремера, оцениваемого в 43 млн. фунтов. (90min)



"Арсенал" сделал уже третье предложение о покупке защитника Лисандро Мартинеса, которого "Аякс" оценивает в 43 млн. фунтов. (The Sun)



Голкипер "Юнайтед" Дин Хендерсон пройдет медобследование в "Ноттингем Форест" на этой неделе. (Daily Mail)



"Вест Хэм" готов выплатить отступные в 34 млн. фунтов по контракту вингера Арно Данжумы с "Вильярреалом". (Todofichajes)



Два неназванных клуба Премьер-Лиги заинтересованы в нападающем "Уотфорда" Эммануэле Деннисе, оцениваемом в 20 млн. фунтов. (Sky Sports)



Полузащитник Деннис Прат не вернется в "Лестер" после аренды в "Фиорентине". (Fabrizio Romano)



"Вулверхэмптон" выигрывает битву за сохранение своего полузащитника Рубена Невеша в клубе. (The Sun)



Другое



Португальский тренер Паулу Фонсека, которого связывали с различными клубами Премьер-Лиги, возглавил "Лилль". (Fabrizio Romano)



Вингер "Юнайтед" Энтони Эланга едва не побил мировой рекорд по запрыгиванию на коробки во время предсезонной подготовки. 20-летний юноша покорил высоту в 160 сантиметров. (The Sun)



Клуб Лиги Один "Дерби" должен обрести нового владельца в течение 24 часов. (The Independent)



Плеймейкер "Сити" Джек Грилиш продемонстрировал новую прическу с хвостиком. (Daily Star)