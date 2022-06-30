Светская хроника за четверг

Светская хроника Френки Де Йонг готов перейти в "Манчестер Юнайтед". "Челси" проявил интерес к Калиду Кулибали. "Тоттенхэм" договорился с Ришарлисоном. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед". Сделка оценивается в 56 миллионов фунтов плюс бонусы. (The Guardian)

Вингер "Порту" Отавио не интересен "Ливерпулю". (Liverpool Echo)

"Челси" проявил интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали. (Fabrizio Romano)

"Челси" готов увеличить зарплату вингнра "Лидса" Рафиньи втрое — до 120,000 фунтов а неделю. (Evening Standard)

"Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" хотят защитника "Сити" Натана Аке. (90min)

"Тоттенхэм" обсуждает аренду защитника "Барселоны" Клемана Лангле. (Sky Sports)

"Тоттенхэм" полностью договорился с нападающим "Эвертона" Ришарлисоном об условиях личного контракта. (Fabrizio Romano)

"Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал" ведут переговоры с "Торино" насчет защитника Глейсона Бремера, оцениваемого в 43 млн. фунтов. (90min)

"Арсенал" сделал уже третье предложение о покупке защитника Лисандро Мартинеса, которого "Аякс" оценивает в 43 млн. фунтов. (The Sun)

Голкипер "Юнайтед" Дин Хендерсон пройдет медобследование в "Ноттингем Форест" на этой неделе. (Daily Mail)

"Вест Хэм" готов выплатить отступные в 34 млн. фунтов по контракту вингера Арно Данжумы с "Вильярреалом". (Todofichajes)

Два неназванных клуба Премьер-Лиги заинтересованы в нападающем "Уотфорда" Эммануэле Деннисе, оцениваемом в 20 млн. фунтов. (Sky Sports)

Полузащитник Деннис Прат не вернется в "Лестер" после аренды в "Фиорентине". (Fabrizio Romano)

"Вулверхэмптон" выигрывает битву за сохранение своего полузащитника Рубена Невеша в клубе. (The Sun)

Другое

Португальский тренер Паулу Фонсека, которого связывали с различными клубами Премьер-Лиги, возглавил "Лилль". (Fabrizio Romano)

Вингер "Юнайтед" Энтони Эланга едва не побил мировой рекорд по запрыгиванию на коробки во время предсезонной подготовки. 20-летний юноша покорил высоту в 160 сантиметров. (The Sun)

Клуб Лиги Один "Дерби" должен обрести нового владельца в течение 24 часов. (The Independent)

Плеймейкер "Сити" Джек Грилиш продемонстрировал новую прическу с хвостиком. (Daily Star)


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Автор mihajlo   

Дата 30.06.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2309

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Последние комментарии:




  1. zheka000000 30.06.2022 11:22 # zheka000000
    «Проект» изучил 196 выступлений представителя Минобороны РФ генерала Игоря Конашенкова — все брифинги с первого дня войны и до 26 июня — и пришел к выводу, что «Минобороны врет о победах в Украине».

    «Главное впечатление: данные берутся из ниоткуда — пресс-секретарь отчитывается о захвате одних и тех же городов и сел и постоянно путается в цифрах потерь „врага“. Более того, когда мы сложили все данные Конашенкова, выяснилось, что Россия уже уничтожила больше техники, чем есть у Украины, даже с учетом западных поставок», — говорится в исследовании.

    открыли америку

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  2. great-alexander 30.06.2022 11:14 # great-alexander
    че там, есть еще жертвы от смертоносной ракеты Пу которую он пустил прям в 1000 человек (слова зеленского) а погибло аж 10? Я в ГТА за 2 минуты вождения больше грохнул

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  3. mixmaster 30.06.2022 11:12 # mixmaster
    Inter Milan have given Lukaku the No.90 shirt to represent the 90m profit they made together from Chelsea.

    Интер - топари просто)))

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  4. shakur 30.06.2022 11:09 # shakur
    Вингер "Юнайтед" Энтони Эланга едва не побил мировой рекорд по запрыгиванию на коробки во время предсезонной подготовки. 20-летний юноша покорил высоту в 160 сантиметров. (The Sun)

    Любой данкер с вертикальным прыжком больше метра возьмёт такую высоту с запасом.

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  5. beatles-red 30.06.2022 11:00 # beatles-red
    Кулибали давно над было уже переходить на топ уровень и раз все еще сидит в серии а, знач свкунишка еще та

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  6. slash-lfc 30.06.2022 10:54 # slash-lfc
    Там Педикси Аке за 50кк возвращает ору ))

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  7. true-manc 30.06.2022 10:53 # true-manc
    > "Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" хотят защитника "Сити" Натана Аке. (90min)

    КОРОЛЬ!!!

    > Плеймейкер "Сити" Джек Грилиш продемонстрировал новую прическу с хвостиком. (Daily Star)

    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  8. jirrort 30.06.2022 10:53 # jirrort
    Максим Марцинкевич перед смертью : " Любите ЧЕЛСИ, верьте в ЧЕЛСИ"

    (ответить)

  9. true-manc 30.06.2022 10:52 # true-manc
    1 Манчестер Сити 38 93
    2 Ливерпуль 38 92

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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  10. jirrort 30.06.2022 10:46 # jirrort
    25.06.2022 19:38 #

    v-0987654321

    на остраве Бали,каждый день меня бали.Ни хочица.спаминать тот жёсткий вечера,ой ни хочеца...

    Источник: http://fapl.ru/posts/93974/?c=1#c7590482

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  11. quavo 30.06.2022 10:33 # quavo
    ну за 56 норм де йонга закрывают. еще бы опорника типо ндиди / невеша и норм было бы

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  12. iskander8sg 30.06.2022 10:16 # iskander8sg
    Мне сегодня 30 лет.

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  13. ian 30.06.2022 10:13 # ian
    Лукака ещё не всё сказал в Челси. Если в Интере выйдет на свой уровень, можно вернуть через год.

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  14. chelsea-69 30.06.2022 10:09 # chelsea-69
    Челси! Челси! Челси!

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