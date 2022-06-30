"Арсенал" ведет переговоры о возвращении Уилшира

Джек Уилшир "Арсенал" ведет переговоры с полузащитником Джеком Уилширом о возвращении того в клуб на тренерскую роль.

Ранее в июне "Арсенал" лишился Кевина Бетси и Дэна Миккича, наставников команд U-23 и U-18, соответственно. Оба специалиста отправились в клуб Лиги Два "Кроули".

В процессе пополнения тренерского штаба своей академии, возглавляемой экс-защитником "канониров" Пером Мертезакером, клуб обратился к Уилширу, сообщает Evening Standard.

В данный момент Джек вновь находится без клуб, недавно признавшись, что однажды хочет попробовать себя в тренерской роли. Возможно, теперь это случится раньше, нежели 30-летний англичанин предполагал.


Метки Арсенал, тренеры, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 30.06.2022 09:27 # mixmaster
    суперДжек!

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  2. ivan-tns 30.06.2022 09:17 # ivan-tns
    Jack is back!!!

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  3. alienripley 30.06.2022 09:05 # alienripley
    Бешанный талант.. которого скасили вечные травмы.. но навсегда свой.

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