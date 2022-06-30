"Арсенал" ведет переговоры о возвращении Уилшира
"Арсенал" ведет переговоры с полузащитником Джеком Уилширом о возвращении того в клуб на тренерскую роль.
Ранее в июне "Арсенал" лишился Кевина Бетси и Дэна Миккича, наставников команд U-23 и U-18, соответственно. Оба специалиста отправились в клуб Лиги Два "Кроули".
В процессе пополнения тренерского штаба своей академии, возглавляемой экс-защитником "канониров" Пером Мертезакером, клуб обратился к Уилширу, сообщает Evening Standard.
В данный момент Джек вновь находится без клуб, недавно признавшись, что однажды хочет попробовать себя в тренерской роли. Возможно, теперь это случится раньше, нежели 30-летний англичанин предполагал.
30.06.2022 09:00
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суперДжек!
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Jack is back!!!
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Бешанный талант.. которого скасили вечные травмы.. но навсегда свой.
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