Мартинес отвергнет интерес из Премьер-Лиги, чтобы снова играть с Лукаку
Агент нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса заявил, что его клиент отвергнет интерес "Челси" и "Тоттенхэма" ради возможности снова играть в связке с Ромелу Лукаку.
В среду Лукаку официально вернулся на "Сан-Сиро" на правах аренды. Таким образом, "Интер" воссоединил свой дуэт нападающих, которые обеспечили клубу титул Серии А в сезоне 2020/21.
Мартинес счастлив в "Интере" и рад, что снова будет играть бок о бок с Лукаку. И о переезде в Премьер-Лигу 24-летний аргентинец не помышляет.
"Между ними (Мартинесом и Лукаку) есть связь, и это очевидно. Носить эту футболку дано не каждому. Это замечательная вещь".
"Лаутаро счастлив в Милане, он чувствует себя центральной фигурой, чувствует себя любимым. Почему он должен захотеть уйти? Куда? Мы и так на вершине", — сообщил агент Алехандро Кармано La Gazzetta dello Sport.
30.06.2022 08:00
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Правильно, нечего футбольных импотентов разлучать.
И что это у них за вершина такая? Наверное выход 1/8 ЛЧ
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