Мартинес отвергнет интерес из Премьер-Лиги, чтобы снова играть с Лукаку

Агент нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса заявил, что его клиент отвергнет интерес "Челси" и "Тоттенхэма" ради возможности снова играть в связке с Ромелу Лукаку.

В среду Лукаку официально вернулся на "Сан-Сиро" на правах аренды. Таким образом, "Интер" воссоединил свой дуэт нападающих, которые обеспечили клубу титул Серии А в сезоне 2020/21.



Мартинес счастлив в "Интере" и рад, что снова будет играть бок о бок с Лукаку. И о переезде в Премьер-Лигу 24-летний аргентинец не помышляет.



"Между ними (Мартинесом и Лукаку) есть связь, и это очевидно. Носить эту футболку дано не каждому. Это замечательная вещь".



"Лаутаро счастлив в Милане, он чувствует себя центральной фигурой, чувствует себя любимым. Почему он должен захотеть уйти? Куда? Мы и так на вершине", — сообщил агент Алехандро Кармано La Gazzetta dello Sport.