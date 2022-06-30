Лукаку: "Я словно возвращаюсь домой"
Нападающий Ромелу Лукаку чувствует, что словно "вернулся домой", перейдя из "Челси" назад в "Интер".
В среду "Интер" подтвердил возвращение Лукаку из "Челси" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2022/23. 29-летний бельгиец счастлив, что снова будет выступать за клуб с "Сан-Сиро" и радовать местных болельщиков.
"Что убедило меня вернуться? Любовь фанатов и моих партнеров по команде, а также возможность работать с этим тренером. Я оставался в контакте с ним весь прошлый сезон. Думаю, он хорошо делает свою работу. Я хочу быть полезным и хочу хорошего для этого клуба".
"Я словно возвращаюсь домой. Думаю, моей семье и мне было очень хорошо в Милане благодаря местным людям, фанатам и моим партнерам по команде. Я был счастлив здесь со своего первого дня, каждый мне очень помог".
"Я даже сохранил свой дом, когда уехал в Англию, и это показывает, как я рад вернуться сюда. Теперь мне просто не терпится увидеть парней на поле".
"Интер" дал мне так много, и теперь я надеюсь играть еще лучше, чем прежде", — цитирует Лукаку Sky Sports.
30.06.2022 06:00
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Агент Федерико Пасторелло отреагировал на предположение о том, что нападающий Ромелу Лукаку перешел в "Челси" только из-за денег.
Если верить The Athletic, купленный у "Интера" за 97.5 млн. фунтов Лукаку будет получать в лондонском клубе — с учетом всевозможных бонусов — до 450 тыс. фунтов в неделю.
Злые языки твердят, что Ромелу бросил "Интер" ради денег, однако агент 28-летнего бельгийца уверяет, что все совершенно не так.
"Предположение о том, что мы "устроили" трансфер Лукаку, лишь преследуя финансовые интересы, абсолютно не соответствует действительности".
"И хотя Лукаку никогда публично не выражал своего недовольства в отношении "Интера", своей контрактной ситуации и известных событий в клубе, интерес "Челси" по-настоящему тронул душу Ромелу с первого момента, потому что этот клуб значит для него кое-что уникальное и особенное".
Источник: http://fapl.ru/posts/87685/
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Ровно год назад Лукаку говорил про Челси)))
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Ничего, через год опять вернутся за ним из Челси
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Вечно ноющее тупое дерево.
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Словно из тюрьмы сбежал)
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И ссыт и ссыт, и ссыт и ссыт пенсам на бестолковки. А ведь как синяки гордились им год назад
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