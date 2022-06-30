Лукаку: "Я словно возвращаюсь домой"

Нападающий Ромелу Лукаку чувствует, что словно "вернулся домой", перейдя из "Челси" назад в "Интер".

В среду "Интер" подтвердил возвращение Лукаку из "Челси" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2022/23. 29-летний бельгиец счастлив, что снова будет выступать за клуб с "Сан-Сиро" и радовать местных болельщиков.



"Что убедило меня вернуться? Любовь фанатов и моих партнеров по команде, а также возможность работать с этим тренером. Я оставался в контакте с ним весь прошлый сезон. Думаю, он хорошо делает свою работу. Я хочу быть полезным и хочу хорошего для этого клуба".



"Я словно возвращаюсь домой. Думаю, моей семье и мне было очень хорошо в Милане благодаря местным людям, фанатам и моим партнерам по команде. Я был счастлив здесь со своего первого дня, каждый мне очень помог".



"Я даже сохранил свой дом, когда уехал в Англию, и это показывает, как я рад вернуться сюда. Теперь мне просто не терпится увидеть парней на поле".



"Интер" дал мне так много, и теперь я надеюсь играть еще лучше, чем прежде", — цитирует Лукаку Sky Sports.