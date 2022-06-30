"Тоттенхэм" в 24 часах от покупки Ришарлисона

Ришарлисон "Тоттенхэм" надеется завершить приобретение нападающего "Эвертона" Ришарлисона в ближайшие 24 часа.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на близкий к процессу переговоров источник, два клуба близки к компромиссу относительно стоимости Ришарлисона.

"Ириски" находятся под давлением ввиду того, что им нужно оформить продажу 25-летнего игрока сборной Бразилии в этот финансовый год, который заканчивается в полночь пятницы.

Ожидается, что компенсация за Ришарлисона превысит 50 миллионов фунтов, причем 10 процентами от суммы свыше 40 млн. фунтов "Эвертон" должен будет поделиться с бывшим клубом нападающего "Уотфордом".


Метки Ришарлисон, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2022 00:05

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  1. lexa-arsenal 30.06.2022 00:17 # lexa-arsenal
    Красиво разводят на бабосы. У конте все таки получилось того чего не получилось в челсе и интере. Ришарлисона которого во всех сезонах гнобили теперь говорят что топ игрок, орно) направо налево косит хуже стерлинга)

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  2. ray-black 30.06.2022 00:14 # ray-black
    Сильный игрок. Главное поменьше травм.

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  3. slavik92 30.06.2022 00:13 # slavik92
    зачем он им? явно ж не на скамейку игрок за 50+

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