"Тоттенхэм" в 24 часах от покупки Ришарлисона
"Тоттенхэм" надеется завершить приобретение нападающего "Эвертона" Ришарлисона в ближайшие 24 часа.
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на близкий к процессу переговоров источник, два клуба близки к компромиссу относительно стоимости Ришарлисона.
"Ириски" находятся под давлением ввиду того, что им нужно оформить продажу 25-летнего игрока сборной Бразилии в этот финансовый год, который заканчивается в полночь пятницы.
Ожидается, что компенсация за Ришарлисона превысит 50 миллионов фунтов, причем 10 процентами от суммы свыше 40 млн. фунтов "Эвертон" должен будет поделиться с бывшим клубом нападающего "Уотфордом".
30.06.2022 00:05
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Красиво разводят на бабосы. У конте все таки получилось того чего не получилось в челсе и интере. Ришарлисона которого во всех сезонах гнобили теперь говорят что топ игрок, орно) направо налево косит хуже стерлинга)
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Сильный игрок. Главное поменьше травм.
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зачем он им? явно ж не на скамейку игрок за 50+
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