"Тоттенхэм" в 24 часах от покупки Ришарлисона

"Тоттенхэм" надеется завершить приобретение нападающего "Эвертона" Ришарлисона в ближайшие 24 часа.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на близкий к процессу переговоров источник, два клуба близки к компромиссу относительно стоимости Ришарлисона.



"Ириски" находятся под давлением ввиду того, что им нужно оформить продажу 25-летнего игрока сборной Бразилии в этот финансовый год, который заканчивается в полночь пятницы.



Ожидается, что компенсация за Ришарлисона превысит 50 миллионов фунтов, причем 10 процентами от суммы свыше 40 млн. фунтов "Эвертон" должен будет поделиться с бывшим клубом нападающего "Уотфордом".