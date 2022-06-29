Пикфорд обсуждает новый контракт с "Эвертоном"

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд ведет переговоры со своим клубом о новом контракте.

Несмотря на неопределенность, связанную с вероятной сменой владельцев мерсисайдского клуба, все на "Гудисон Парк" понимают необходимость удержания 28-летнего Пикфорда.



Действующий контракт Джордана истекает в июне 2024, и "ириски" хотят, чтобы первый номер сборной Англии провел лучшие годы своей карьеры в их клубе.



Несмотря на то, что в минувшем сезоне "Эвертон" сражался только за выживание в Премьер-Лиге, лично Пикфорд находится в отличной форме в преддверии приближающегося ЧМ-2022 в Катаре.



Как сообщает The Telegraph, "Эвертон" исключает продажу Пикфорда этим летом, несмотря на сложную финансовую ситуацию в клубе, и новая сделка с Джорданом должна стать заявлением об амбициях "ирисок".