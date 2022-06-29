Лукаку вернулся в "Интер"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку завершил свой переход в "Интер" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2022/23.

Только в августе прошлого года "Челси" приобрел Лукаку у "Интера" за рекордные для своего клуба 97.5 млн. фунтов, однако еще перед Рождеством Ромелу заявил, что чувствует себя несчастным на "Стэмфорд Бридж" и хочет вернуться в Италию.



Тогда же Лукаку раскритиковал тактику главного тренера "синих" Томаса Тухеля, из-за чего их отношения оказались непоправимо испорчены.



Тухель не рассматривал Лукаку в качестве основного игрока во второй половине сезона, а после окончания кампании дал зеленый свет на возвращение 29-летнего бельгийца в "Интер".



И вот сегодня Лукаку воссоединился с "Интером", которому аренда Ромелу обойдется в 8 миллионов евро (6.9 млн. фунтов), а еще 3.5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов. Ради возвращения в Серию А игрок даже согласился на понижение зарплаты.



"Я вернулся, детка. Я очень счастлив", — сообщил Лукаку официальному твиттеру "Интера".



Добавим, в минувшем сезоне Лукаку стал лучшим бомбардиром "Челси" с 15 голами во всех соревнованиях, но в Премьер-Лиге отличился лишь восемь раз.



