С Биссума сняли подозрения в сексуальном насилии
С новичка "Тоттенхэма" Ива Биссума были сняты подозрения в сексуальном насилии.
В октябре прошлого года, еще будучи игроком "Брайтона", Биссума был арестован полицией по подозрению в сексуальном насилии в отношении женщины в ночном клубе.
Вместе с Ивом был задержан местный житель Брайтона, которому идет пятый десяток лет. В отличие от 25-летнего малийца, ему все еще грозит наказание.
Сегодня полиция Сассекса подтвердила в официальном заявлении, что с Биссума были сняты подозрения. А вот второй участник инцидента остается под залогом, который был продлен до 4 июля.
Таким образом, теперь Биссума может полностью сосредоточиться на выступлении за свой новый клуб, который заплатил за него 25 миллионов фунтов.
29.06.2022 21:00
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