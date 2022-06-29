С Биссума сняли подозрения в сексуальном насилии

С новичка "Тоттенхэма" Ива Биссума были сняты подозрения в сексуальном насилии.

В октябре прошлого года, еще будучи игроком "Брайтона", Биссума был арестован полицией по подозрению в сексуальном насилии в отношении женщины в ночном клубе.



Вместе с Ивом был задержан местный житель Брайтона, которому идет пятый десяток лет. В отличие от 25-летнего малийца, ему все еще грозит наказание.



Сегодня полиция Сассекса подтвердила в официальном заявлении, что с Биссума были сняты подозрения. А вот второй участник инцидента остается под залогом, который был продлен до 4 июля.



Таким образом, теперь Биссума может полностью сосредоточиться на выступлении за свой новый клуб, который заплатил за него 25 миллионов фунтов.