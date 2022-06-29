Рафинья все еще может перейти в "Барселону"

Вингер "Лидса" Рафинья все еще может осуществить свою мечту и перейти в "Барселону" этим летом.

Еще недавно казалось, что на переходе Рафиньи в "Барселону" поставлен крест. Ожидалось, что 25-летний бразилец достанется "Челси" или "Арсеналу".



Однако сегодня агент Деку, представляющий интересы Рафиньи, был замечен покидающим офис "Барселоны" рядом со спортивным директором каталонского клуба Матеу Алемани.



Как сообщает Daily Mirror, ссылаясь на источники в Испании, Рафинья все еще может отправиться в "Барселону", которая с самого начала была его приоритетным направлением, но в силу своих финансовых затруднений пока не может осуществить этот трансфер.



Добавим, что у "Челси" уже есть договоренность с "Лидсом" насчет компенсации за Рафинью, однако сам игрок своего согласия "синим" пока не дал.