"Лестер" и "Саутгемптон" хотят Колуилла
Центральный защитник "Челси" Леви Колуилл вызывает интерес со стороны "Лестера" и "Саутгемптона".
Минувший сезон Колуилл очень убедительно провел за "Хаддерсфилд" на правах аренды, приняв участие в 31 матче Чемпионшипа и забив два гола.
19-летний англичанин считается одним из лучших продуктов академии "Челси" за последнее время, однако реальных шансов пробиться в первую команду "синих" не имеет.
Как сообщает The Guardian, после успешной аренды Колуилл хочет играть регулярно, и сразу несколько клубов проявляют интерес к Леви.
Особенно внимательно за ситуацией Колуилла наблюдают "Лестер" и "Саутгемптон", готовые обеспечить Леви практикой на уровне Премьер-Лиги.
Если Колуилл уйдет из "Челси", это станет продолжением печального тренда — ни Марк Гехи, ни Фикайо Томори не получили своего шанса на "Стэмфорд Бридж", зато раскрылись в других клубах.
29.06.2022 19:00
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В Чалобу в центре тоже никто не верил. С учётом потери кучи защей нужно оставлять и наигрывать потихоньку.
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С Томори фейл, а с Гехи норм всё. Опция выкупа за 20 вроде или 25. Пусть играет, в сборной уже светится, так что ещё годик-два посмотрим и если что можно забрать. Колвилла уже сейчас хотелось бы посмотреть, но если что в Саут и опцию выкупа за 20. Норм план
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