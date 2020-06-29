"Лестер" и "Саутгемптон" хотят Колуилла

Центральный защитник "Челси" Леви Колуилл вызывает интерес со стороны "Лестера" и "Саутгемптона".

Минувший сезон Колуилл очень убедительно провел за "Хаддерсфилд" на правах аренды, приняв участие в 31 матче Чемпионшипа и забив два гола.



19-летний англичанин считается одним из лучших продуктов академии "Челси" за последнее время, однако реальных шансов пробиться в первую команду "синих" не имеет.



Как сообщает The Guardian, после успешной аренды Колуилл хочет играть регулярно, и сразу несколько клубов проявляют интерес к Леви.



Особенно внимательно за ситуацией Колуилла наблюдают "Лестер" и "Саутгемптон", готовые обеспечить Леви практикой на уровне Премьер-Лиги.



Если Колуилл уйдет из "Челси", это станет продолжением печального тренда — ни Марк Гехи, ни Фикайо Томори не получили своего шанса на "Стэмфорд Бридж", зато раскрылись в других клубах.