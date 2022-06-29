Семья Камински надеется купить "Эвертон" к 21 июля, когда "ириски" прибывают в Миннесоту в рамках предсезонного турне.

Ранее в июне стало известно, что американский консорциум, представляемый экс-исполнительным директором "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Питером Кеньоном, ведет переговоры с нынешним хозяином "Эвертоном" Фархадом Мошири.



За Кеньоном как публичной фигурой с опытом покупки футбольных клубов стоит Мачик Камински и его семья, а также бизнесмен Джон Торнтон.



Как сообщает The Telegraph, Мачик Камински, глава компании Talon Real Estate, уже побывал в Англии, лично встретился с Мошири и даже посетил Брэмли-Мур Док, где "ириски" строят новый стадион.



К настоящему моменту у сторон уже есть принципиальная договоренность насчет сделки стоимостью свыше 500 миллионов фунтов. Потенциальные покупатели также готовы полностью погасить долг клуба.



Ожидается, что сделка будет заключена к 21 июля, когда команда Фрэнка Лэмпарда прибывает в Миннеаполис, родной город Камински.