Семья Камински надеется купить "Эвертон" к 21 июля
Семья Камински надеется купить "Эвертон" к 21 июля, когда "ириски" прибывают в Миннесоту в рамках предсезонного турне.
Ранее в июне стало известно, что американский консорциум, представляемый экс-исполнительным директором "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Питером Кеньоном, ведет переговоры с нынешним хозяином "Эвертоном" Фархадом Мошири.
За Кеньоном как публичной фигурой с опытом покупки футбольных клубов стоит Мачик Камински и его семья, а также бизнесмен Джон Торнтон.
Как сообщает The Telegraph, Мачик Камински, глава компании Talon Real Estate, уже побывал в Англии, лично встретился с Мошири и даже посетил Брэмли-Мур Док, где "ириски" строят новый стадион.
К настоящему моменту у сторон уже есть принципиальная договоренность насчет сделки стоимостью свыше 500 миллионов фунтов. Потенциальные покупатели также готовы полностью погасить долг клуба.
Ожидается, что сделка будет заключена к 21 июля, когда команда Фрэнка Лэмпарда прибывает в Миннеаполис, родной город Камински.
29.06.2022 18:00
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