"Юнайтед" перебьет предложение "Арсенала" по Мартинесу

"Манчестер Юнайтед" готовится предложить 40 миллионов фунтов за защитника Лисандро Мартинеса.

До сих пор фаворитом в борьбе за Мартинеса считался "Арсенал", который сейчас ожидает ответа на свое второе предложение по Лисандро в размере 35 млн. фунтов.



Не дожидаясь, пока "Аякс" ответит "канонирам", "Юнайтед" готовится выдвинуть собственное предложение о покупке 24-летнего игрока сборной Бразилии, сообщает talkSPORT.



Не сумев переманить Юрриена Тимбера, "красные дьяволы" решили сосредоточиться на его партнере по обороне в лице Мартинеса, который сыграл свыше 100 матчей за "Аякс" после своего переезда в Амстердам в 2019 году.



Помимо основной позиции центрального защитника, Лисандро успел поиграть в качестве левого защитника, правого защитника и опорного полузащитника.