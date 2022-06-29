"Ливерпуль" отклонил предложение "Форест" по Уильямсу

"Ливерпуль" отклонил предложение "Ноттингем Форест" о покупке правого защитника Неко Уильямса.

Уильямс уверенно провел вторую половину минувшего сезона за "Фулхэм" на правах аренды. 21-летний валлиец помог "дачникам" уверенно выиграть титул Чемпионшипа и вернуться в Премьер-Лигу.



Своей игрой Уильямс привлек внимание целого ряда клубов, включая другого новичка Премьер-Лиги "Форест", и после приобретения Калвина Рэмси "Ливерпуль" не собирается стоять у Неко на пути.



Однако "Ливерпуль" требует за Уильямса минимум 15 миллионов фунтов, а стартовое предложение "лесников" не дотягивает до этой суммы, сообщает Daily Mail.



Добавим, среди прочих претендентов на Уильямса, сыгравшего только один матч в Премьер-Лиге за команду Юргена Клоппа в минувшем сезоне, называются "Фулхэм", "Саутгемптон" и ПСВ.