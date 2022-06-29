Лукаку: "Я очень рад вернуться!"
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку прокомментировал свое возвращение в "Интер".
Лукаку уже прилетел в Италию и сейчас проходит медобследование, чтобы затем воссоединиться с "Интером", который год назад продал его в "Челси" за 97.5 млн. фунтов.
Ромелу возвращается на "Сан-Сиро" только на правах аренды, которая обойдется "Интеру" примерно в 7 миллионов фунтов, однако 29-летний бельгиец все равно предельно счастлив вернуться в клуб, с которым он выиграл Серию А в сезоне 2020/21, в процессе забив 24 гола.
"Я очень рад вернуться!" — приводит слова Лукаку Daily Mirror.
29.06.2022 15:00
Просмотров: 300
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
бля он в интере забил всего то 24 гола тут Роналду в 37 забивает 24 гола
(ответить)
«Челси жестко опрокинули на бабки» - добавил Ромелу
(ответить)
Уеххехехехехехехехехехехеххехехе. Третья нога Лукаки каждому е6онутому глору синего недоразумения ))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий