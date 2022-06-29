Лукаку: "Я очень рад вернуться!"

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку прокомментировал свое возвращение в "Интер".

Лукаку уже прилетел в Италию и сейчас проходит медобследование, чтобы затем воссоединиться с "Интером", который год назад продал его в "Челси" за 97.5 млн. фунтов.

Ромелу возвращается на "Сан-Сиро" только на правах аренды, которая обойдется "Интеру" примерно в 7 миллионов фунтов, однако 29-летний бельгиец все равно предельно счастлив вернуться в клуб, с которым он выиграл Серию А в сезоне 2020/21, в процессе забив 24 гола.

"Я очень рад вернуться!" — приводит слова Лукаку Daily Mirror.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2022 15:00

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  1. mufan1985 29.06.2022 15:11 # mufan1985
    бля он в интере забил всего то 24 гола тут Роналду в 37 забивает 24 гола

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  2. carrick-16 29.06.2022 15:11 # carrick-16
    «Челси жестко опрокинули на бабки» - добавил Ромелу

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  3. slash-lfc 29.06.2022 15:05 # slash-lfc
    Уеххехехехехехехехехехехеххехехе. Третья нога Лукаки каждому е6онутому глору синего недоразумения ))

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