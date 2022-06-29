Лукаку: "Я очень рад вернуться!"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку прокомментировал свое возвращение в "Интер".

Лукаку уже прилетел в Италию и сейчас проходит медобследование, чтобы затем воссоединиться с "Интером", который год назад продал его в "Челси" за 97.5 млн. фунтов.



Ромелу возвращается на "Сан-Сиро" только на правах аренды, которая обойдется "Интеру" примерно в 7 миллионов фунтов, однако 29-летний бельгиец все равно предельно счастлив вернуться в клуб, с которым он выиграл Серию А в сезоне 2020/21, в процессе забив 24 гола.



"Я очень рад вернуться!" — приводит слова Лукаку Daily Mirror.