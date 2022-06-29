"Вест Хэм" обдумывает покупку Тилеманса

"Вест Хэм" обдумывает приобретение полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.

Долгое время главным претендентом на Тилеманса считался "Арсенал", однако "канониры" охладели к Юри после приобретения Фабиу Виейра у "Порту".



И это открывает дверь для "Вест Хэма", который обратил внимание на 25-летнего игрока сборной Бельгии после неудачных попыток переманить капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза.



Daily Mirror напоминает, что у Тилеманса остается всего 12 месяцев по контракту с "Лестером", а потому Юри может быть доступен для трансфера по сниженной цене.



Помимо Тилеманса, "молотобойцы" также проявляют интерес к Джону Макгинну из "Астон Виллы".