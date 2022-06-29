"Вест Хэм" обдумывает покупку Тилеманса

Юри Тилеманс "Вест Хэм" обдумывает приобретение полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.

Долгое время главным претендентом на Тилеманса считался "Арсенал", однако "канониры" охладели к Юри после приобретения Фабиу Виейра у "Порту".

И это открывает дверь для "Вест Хэма", который обратил внимание на 25-летнего игрока сборной Бельгии после неудачных попыток переманить капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза.

Daily Mirror напоминает, что у Тилеманса остается всего 12 месяцев по контракту с "Лестером", а потому Юри может быть доступен для трансфера по сниженной цене.

Помимо Тилеманса, "молотобойцы" также проявляют интерес к Джону Макгинну из "Астон Виллы".


Метки Вест Хэм, Лестер, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2022 14:00

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  1. umbriaco 29.06.2022 14:44 # umbriaco
    Шило на мыло

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  2. chelsea88 29.06.2022 14:06 # chelsea88
    Ехехе, теперь ещё и молотки проведут ггшкам шершавым по губам))
    Сегодня, впрочем как и всегда, день унижения аснла)

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