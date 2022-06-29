Чех покинул "Челси" из-за разногласий насчет Лукаку

Петр Чех покинул должность технического советника "Челси" из-за разногласий с владельцем клуба Тоддом Бели насчет нападающего Ромелу Лукаку.

Прошлым летом Чех и его начальница Марина Грановская приложили колоссальные усилия и потратили колоссальные деньги, чтобы пригласить Лукаку из "Интера".



А сейчас стоивший клубу 97.5 млн. фунтов Ромелу — с благословения Бели и главного тренера Томаса Тухеля — возвращается назад в "Интер" на правах аренды всего за 7 млн. фунтов.



Как сообщает The Telegraph, Чех не смог смириться с этим решением руководства и считает, что "Челси" должен был постараться, чтобы Лукаку заиграл на "Стэмфорд Бридж".



Петр озвучил свою точку зрения ранее в июне, выразив уверенность, что 29-летний бельгиец сможет провести "отличный сезон", если останется.