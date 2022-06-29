Чех покинул "Челси" из-за разногласий насчет Лукаку

Петр Чех и Ромелу Лукаку Петр Чех покинул должность технического советника "Челси" из-за разногласий с владельцем клуба Тоддом Бели насчет нападающего Ромелу Лукаку.

Прошлым летом Чех и его начальница Марина Грановская приложили колоссальные усилия и потратили колоссальные деньги, чтобы пригласить Лукаку из "Интера".

А сейчас стоивший клубу 97.5 млн. фунтов Ромелу — с благословения Бели и главного тренера Томаса Тухеля — возвращается назад в "Интер" на правах аренды всего за 7 млн. фунтов.

Как сообщает The Telegraph, Чех не смог смириться с этим решением руководства и считает, что "Челси" должен был постараться, чтобы Лукаку заиграл на "Стэмфорд Бридж".

Петр озвучил свою точку зрения ранее в июне, выразив уверенность, что 29-летний бельгиец сможет провести "отличный сезон", если останется.


Метки Интер, Лукаку, Челси, Чех

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. yela 29.06.2022 13:17 # yela
    Это Лукаку должен был постараться, чтобы заиграть в Челси.
    Стоит надеяться, что бельгийца через год выкупят с концами

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  2. jirrort 29.06.2022 13:02 # jirrort
    Ромелу Лукаку = Чмо

    (с) Отар Кушанашвили

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