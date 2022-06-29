Маласиа согласился на переход в "Юнайтед"

Тирелл Маласиа Защитник "Фейеноорда" Тирелл Маласиа дал свое согласие на переход в "Манчестер Юнайтед".

Накануне спортивный директор "Фейеноорда" Франк Арнесен подтвердил, что его клуб договорился с "Юнайтед" о компенсации за Маласиа, и теперь решение за самим Тиреллом.

В случае переезда на "Олд Траффорд" 22-летнему голландцу пришлось бы конкурировать за место в составе не только с Люком Шоу, но и Алексом Теллесом.

Однако такая перспектива не страшит Маласиа. Как утверждает L'Equipe, Тирелл "принял окончательное решение" о переходе к "красным дьяволам", и теперь дело за оформлением трансфера.

Добавим, что у Маласиа один агент с полузащитником "Барселоны" Френки Де Йонгом, переговоры о переходе которого в "Юнайтед" находятся в завершающей стадии.


Метки Маласиа, Манчестер Юнайтед, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2022 12:00

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  1. mancunia-planet 29.06.2022 12:32 # mancunia-planet
    Не самая проблемная позиция, но ладно

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  2. sj606 29.06.2022 12:06 # sj606
    ooo Ротвейлер Красава !

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  3. jirrort 29.06.2022 12:04 # jirrort
    Сказочный долбоёб

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  4. quavo 29.06.2022 12:01 # quavo
    ахуенно проблемная позиция. мум за 10 будут бороться

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