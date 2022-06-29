Маласиа согласился на переход в "Юнайтед"

Защитник "Фейеноорда" Тирелл Маласиа дал свое согласие на переход в "Манчестер Юнайтед".

Накануне спортивный директор "Фейеноорда" Франк Арнесен подтвердил, что его клуб договорился с "Юнайтед" о компенсации за Маласиа, и теперь решение за самим Тиреллом.



В случае переезда на "Олд Траффорд" 22-летнему голландцу пришлось бы конкурировать за место в составе не только с Люком Шоу, но и Алексом Теллесом.



Однако такая перспектива не страшит Маласиа. Как утверждает L'Equipe, Тирелл "принял окончательное решение" о переходе к "красным дьяволам", и теперь дело за оформлением трансфера.



Добавим, что у Маласиа один агент с полузащитником "Барселоны" Френки Де Йонгом, переговоры о переходе которого в "Юнайтед" находятся в завершающей стадии.