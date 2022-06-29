Маласиа согласился на переход в "Юнайтед"
Защитник "Фейеноорда" Тирелл Маласиа дал свое согласие на переход в "Манчестер Юнайтед".
Накануне спортивный директор "Фейеноорда" Франк Арнесен подтвердил, что его клуб договорился с "Юнайтед" о компенсации за Маласиа, и теперь решение за самим Тиреллом.
В случае переезда на "Олд Траффорд" 22-летнему голландцу пришлось бы конкурировать за место в составе не только с Люком Шоу, но и Алексом Теллесом.
Однако такая перспектива не страшит Маласиа. Как утверждает L'Equipe, Тирелл "принял окончательное решение" о переходе к "красным дьяволам", и теперь дело за оформлением трансфера.
Добавим, что у Маласиа один агент с полузащитником "Барселоны" Френки Де Йонгом, переговоры о переходе которого в "Юнайтед" находятся в завершающей стадии.
29.06.2022 12:00
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Не самая проблемная позиция, но ладно
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ooo Ротвейлер Красава !
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Сказочный долбоёб
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ахуенно проблемная позиция. мум за 10 будут бороться
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