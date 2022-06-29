"Сити" лишится дублера Эдерсона

"Манчестер Сити" близок к расставанию со своим запасным голкипером Заком Стеффеном.

В минувшем сезоне Стеффен был дублером первого номера "Сити" Эдерсона, приняв участие в девяти матчах во всех соревнованиях.



Однако 27-летний голкипер сборной США хочет играть регулярно в свете приближающегося ЧМ-2022 в Катаре, и это подталкивает его к смене клуба.



Как сообщает BBC, Стеффен близок к переходу в клуб Чемпионшипа "Мидлсбро" на правах аренды. Место же Зака на "Этихад" должен занять 29-летний немец Штефан Ортега, покидающий "Арминию" свободным агентом.