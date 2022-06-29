"Лидс" согласился отпустить Рафинью в "Челси" за 55 млн. фунтов

"Челси" достиг договоренности с "Лидсом" относительно компенсации за вингера Рафинью.

К настоящему моменту "Лидс" отклонил одно предложение по Рафинье от "Арсенала", который, как ожидалось, вскоре предпримет вторую попытку.



Однако теперь "канониры" оказались позади своих соседей из "Челси". Как сообщает The Telegraph, клуб с "Элланд Роуд" согласился отпустить Рафинью к "синим" за 55 миллионов фунтов.



Теперь, когда два клуба договорились между собой, "Челси" остается согласовать условия личного контракта с самим Рафиньей. Ожидается, что с этим не возникнет проблем — 25-летний бразилец окончательно смирился, что его мечта о "Барселоне" не исполнится, и готов присоединиться к одному из топ-клубов Премьер-Лиги.



Близость трансфера Рафиньи никак не влияет на желание "Челси" заполучить вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, переговоры по которому тоже находятся в весьма продвинутой стадии.



Добавим, что агентом Рафиньи, забившего 11 голов за "Лидс" в минувшем сезоне, выступает Деку, который с 2008 по 2010 год выступал за "Челси".