Силва: "Неймар должен перейти в "Челси"

Защитник "Челси" Тиаго Силва заявил, что нападающий Неймар должен присоединиться к "синим" в случае своего ухода из ПСЖ.

Согласно слухам, ПСЖ открыт к продаже Неймара этим летом, и "Челси" — один из немногих клубов, которые могут позволить себе бразильскую суперзвезду.



Силва считает, что "Стэмфорд Бридж" — идеальное место для 30-летнего нападающего, которого он знает не только по сборной, но и совместным выступлениям за ПСЖ.



"Он должен перейти в "Челси". Если ему суждено уйти, он должен отправиться сюда".



"Если это случится, у нас будут самые лучшие ожидания. О мастерстве Неймара даже нет смысла говорить. Помимо всего прочего, он мой супердруг".



"Надеюсь, это не ограничится газетными слухами, а случится в реальности, но я ничего не знаю об этом", — сообщил Силва Globo.