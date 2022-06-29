Пулишич может войти в сделку по Де Лигту
"Челси" возобновил переговоры с "Ювентусом" насчет приобретения защитника Маттейса Де Лигта и теперь готов использовать своего вингера Кристиана Пулишича в качестве разменной монеты.
На прошлой неделе появилась информация, что "Челси" выразил готовность отдать 38 миллионов фунтов плюс нападающего Тимо Вернера за Де Лигта.
Однако Daily Mail утверждает, что "Ювентус" предпочитает принять в качестве части сделки не Вернера, а Пулишича, и сейчас два клуба вновь сели за стол переговоров.
Де Лигт является одной из приоритетных трансферных целей главного тренера "Челси" Томаса Тухеля на это лето, хотя платить 102 млн. фунтов отступных по контракту Маттейса "синие" не собираются.
"Челси" надеется воспользоваться тем, что Де Лигт в полной мере не раскрылся в Серии А и никак не договорится с "Ювентусом" о новом контракте.
29.06.2022 08:00
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Вот это шкаф. Надо за него МЮ побороться, в пару Магваиру. Тем более тренера он знает...
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В принципе Челси ничего не потеряет от ухода Пулишича. Интересно не это.
де Лигт потерялся в Юве просто потому что система не подошла. Это не Аякс с высоким прессингом, Юве встречает соперника намного глубже и в таких условиях он не сумел адаптироваться, практически прогресс как футболиста остановился уже как 2.5 года. Однако.
Другое дело, что в Челси играют фактически так же как и в Юве встречая глубоко в защите, практически у штрафной. Смысл ему переходить в еще более тяжёлые условия? Он абсолютно не подходит чисто системно. Не смотрите на имена, посмотрите на причину почему игрок не заиграл в своём клубе и вы поймёте что в Челси ему делать нечего.
Чаще всего эффективней получается с менее распиаренными но не менее талантливыми игроками, например Бреммер из Торино фактически один из идеальных кандидатов. Лакруа из Вольсфбурга. Они не будут стоить дорого, но полностью заменят того же Кристенсена (не особо надёжный защитник кстати говоря - уход его больше польза для Челси, чем потеря.) При том что, ценник на них в разы ниже чем например за Шкрыньяра или де Лигта.
Боли пришёл в клуб, это его первые трансферы и от него ждут большие имена. Но это может сыграть против него. Если еще со Стерлингом многое понятно и хуже чем Зиеш и Пулишич он точно не будет, а вот например трансфер Кулибали 31-летнего которого в Серии А как стоячего обиходят уже последние сезона 3, очень спорно было бы.
Единственные допустимые варианты, это когда можно спихнуть ненужного игрока под замену, например обменять Лукаку на Шкриньяра, Пулишича на де Лигта. Такие варианты возможны. Но что бы просто заплатить за Шкриньяра 75-80 млн. евро это было бы не совсем разумно.
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