Пулишич может войти в сделку по Де Лигту

"Челси" возобновил переговоры с "Ювентусом" насчет приобретения защитника Маттейса Де Лигта и теперь готов использовать своего вингера Кристиана Пулишича в качестве разменной монеты.

На прошлой неделе появилась информация, что "Челси" выразил готовность отдать 38 миллионов фунтов плюс нападающего Тимо Вернера за Де Лигта.



Однако Daily Mail утверждает, что "Ювентус" предпочитает принять в качестве части сделки не Вернера, а Пулишича, и сейчас два клуба вновь сели за стол переговоров.



Де Лигт является одной из приоритетных трансферных целей главного тренера "Челси" Томаса Тухеля на это лето, хотя платить 102 млн. фунтов отступных по контракту Маттейса "синие" не собираются.



"Челси" надеется воспользоваться тем, что Де Лигт в полной мере не раскрылся в Серии А и никак не договорится с "Ювентусом" о новом контракте.