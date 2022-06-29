"Пэлас" близок к покупке Шейка Дукуре

"Кристал Пэлас" близок к приобретению малийского полузащитника "Ланса" Шейка Дукуре за 18 миллионов фунтов.

22-летний Дукуре с самого начала был одной из ключевых трансферных целей главного тренера "Пэлас" Патрика Виейра на это окно, и сейчас "орлам" удалось согласовать компенсацию за Шейка.



Как сообщает The Guardian, "Пэлас" заплатит за Дукуре 18 млн. фунтов, но за счет бонусов стоимость сделки в будущем может вырасти до 22 млн.



За плечами у Дукуре отличный сезон, в котором он помог "Лансу" финишировать на седьмом месте во французской Лиге 1, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.



Ожидается, что теперь Дукуре подпишет пятилетний контракт с "Пэлас". Покупка Шейка пойдет "орлам" на пользу в свете ухода Конора Галлахера и неопределенного будущего Шейху Куяте.