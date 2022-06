Светская хроника за среду

"Челси" договорился о покупке Рафиньи. "Тоттенхэм" предложит "Эвертону" 100 миллионов фунтов за двух игроков. Дивок Ориги прилетел в Италию. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Челси" близок к покупке вингера "Лидса" Рафиньи за 55 миллионов фунтов. (The Guardian)



"Челси" уже договорился с "Лидсом" по Рафинье и сейчас обсуждает условия личного контракта с самим игроком. (Fabrizio Romano)



Рафинья и вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг обойдутся "Челси" в 105 млн. фунтов. (The Sun)



"Челси" переключил свое внимание на защитника "Интера" Милана Шкриниара, потому что Маттейс Де Лигт из "Ювентуса" оказался чересчур дорогим для "синих". (Daily Mail)



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг надеется, что покупка Френки Де Йонга у "Барселоны" убедит полузащитника Кристиана Эриксена перейти к "красным дьяволам". (Daily Star)



Полузащитник "Ланса" Секо Фофана вызывает интерес у "Арсенала". (Daily Mail)



"Эвертон" не продаст вингера Энтони Гордона в "Тоттенхэм". (talkSPORT)



"Тоттенхэм" предлагает 100 млн. фунтов "Эвертону" за Гордона и Ришарлисона. (The Sun)



Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги прибыл в Италию, чтобы завершить свой переход в "Милан" свободным агентом. (Daily Mail)



"Фулхэм" получил разрешение от "Юнайтед" обсудить условия личного контракта с полузащитником Андреасом Перейрой. (90min)



"Саутгемптон" — один из нескольких клубов, проявляющих интерес к вингеру "Бернли" Джошу Браунхиллу. (90min)



Другое



Юниор "Юнайтед" Шола Шортайр стал клиентом агента Жорже Мендеша. (Manchester Evening News)



Документальный фильм "All or Nothing" от Amazon про "Арсенал" выходит в свет 4 августа. (Daily Mirror)



Документальный фильм Поля Погба "Pogmentary" получил рейтинг 1/10 и стал худшим фильмом на IMDb. (Daily Star)



Sky, BT Sport, BBC и ITV сражаются за право заполучить бывшего наставника "Дерби" Уэйна Руни в качестве эксперта. (The Sun)