"Ньюкасл" согласовал покупку Ботмана

"Ньюкасл" согласовал приобретение центрального защитника "Лилля" Свена Ботмана.

Ботман уже прошел медобследование и договорился с "Ньюкаслом" об условиях контракта на пять лет. BBC ожидает, что сделка будет окончательно оформлена уже на этой неделе.



Трансфер Свена оценивается в 35 миллионов фунтов, и "сороки" подчеркивают, что в борьбе за 22-летнего голландца опередили целый ряд европейских клубов.



Добавим, "Ньюкасл" хотел заполучить Ботмана еще в январе, и Свен был готов присоединиться к команде Эдди Хау, однако "Лилль" не пожелал терять ключевого игрока посреди сезона.