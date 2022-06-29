"Ньюкасл" согласовал покупку Ботмана

Свен Ботман "Ньюкасл" согласовал приобретение центрального защитника "Лилля" Свена Ботмана.

Ботман уже прошел медобследование и договорился с "Ньюкаслом" об условиях контракта на пять лет. BBC ожидает, что сделка будет окончательно оформлена уже на этой неделе.

Трансфер Свена оценивается в 35 миллионов фунтов, и "сороки" подчеркивают, что в борьбе за 22-летнего голландца опередили целый ряд европейских клубов.

Добавим, "Ньюкасл" хотел заполучить Ботмана еще в январе, и Свен был готов присоединиться к команде Эдди Хау, однако "Лилль" не пожелал терять ключевого игрока посреди сезона.


Метки Ботман, Лилль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2022 00:10

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