Переход Экитике в "Ньюкасл" сорвался

Ожидаемый переход нападающего "Реймса" Уго Экитике в "Ньюкасл" сорвался.

Экитике был близок к переходу в "Ньюкасл" еще в январе, однако в конце концов решил не торопиться и в заключительный день зимнего трансферного окна отказался от трансфера.



По окончании сезона "Ньюкасл" вернулся за 20-летним французом и был готов заплатить "Реймсу" около 30 миллионов фунтов, однако обстоятельства вновь сложились против "сорок", несмотря на близость компромисса двух клубок.



Как сообщает BBC, на сей раз препятствием стали завышенные аппетиты агента игрока. Таким образом, забивший 10 голов и отдавший четыре результативные передачи в 24 матчах Лиги 1 минувшего сезона Экитике не перейдет в "Ньюкасл".



Daily Mail добавляет, что "Ньюкасл" уже переключил свое внимание на нападающего "Челси" Армандо Бройю, который ярко провел минувший сезон за "Саутгемптон" на правах аренды.