"Челси" решил побороться за Рафинью

"Челси" решил побороться за вингера "Лидса" и сборной Бразилии Рафинью.

В данный момент "Челси" близок к приобретению вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, который оценивается примерно в 50 миллионов фунтов.



Также "синие" обдумывали приглашение Усмана Дембеле из "Барселоны" и Ришарлисона из "Эвертона", но в итоге решили сосредоточиться на Рафинье, о чем сообщает The Guardian.



В данный момент главным конкурентом "Челси" в борьбе за 25-летнего бразильца, забившего 11 голов за "Лидс" в минувшем сезоне, видится "Арсенал".



"Канониры" уже сделали одно предложение по Рафинье, однако пока не готовы выложить 65 млн. фунтов, в которые "Лидс" оценивает свою звезду.



Главный тренер "синих" Томас Тухель является большим поклонником Рафиньи и имеет поддержку владельца клуба Тодда Бели для столь затратного трансфера.