"Челси" решил побороться за Рафинью

Рафинья "Челси" решил побороться за вингера "Лидса" и сборной Бразилии Рафинью.

В данный момент "Челси" близок к приобретению вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, который оценивается примерно в 50 миллионов фунтов.

Также "синие" обдумывали приглашение Усмана Дембеле из "Барселоны" и Ришарлисона из "Эвертона", но в итоге решили сосредоточиться на Рафинье, о чем сообщает The Guardian.

В данный момент главным конкурентом "Челси" в борьбе за 25-летнего бразильца, забившего 11 голов за "Лидс" в минувшем сезоне, видится "Арсенал".

"Канониры" уже сделали одно предложение по Рафинье, однако пока не готовы выложить 65 млн. фунтов, в которые "Лидс" оценивает свою звезду.

Главный тренер "синих" Томас Тухель является большим поклонником Рафиньи и имеет поддержку владельца клуба Тодда Бели для столь затратного трансфера.


Метки Лидс, Рафинья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 28.06.2022 22:09 # jirrort
    > трансфер полностью согласован
    > решил побороться

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  2. mancunia-planet 28.06.2022 22:05 # mancunia-planet
    Пздато, когда тебя хотят

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  3. ataman 28.06.2022 22:02 # ataman
    Уже договорились о покупке

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