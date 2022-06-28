Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку прилетел в Италию, чтобы завершить свой переход в "Интер" на правах аренды.

Еще на прошлой неделе "Челси" согласился отпустить Лукаку назад в "Интер" на сезон 2022/23 за 8 миллионов евро (6.9 млн. фунтов) плюс бонусы.



А сегодня в социальных сетях распространилось видео, на котором восторженная толпа приветствует Ромелу в аэропорту Милана.



29-летний бельгиец, расплываясь в улыбке, показал толпе большой палец, после чего удалился.



Daily Mail ожидает, что в среду Лукаку пройдет медобследование, после чего воссоединится с "Интером", который продал его в "Челси" за 97.5 млн. фунтов прошлым летом.

