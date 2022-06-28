Лукаку прилетел в Италию
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку прилетел в Италию, чтобы завершить свой переход в "Интер" на правах аренды.
Еще на прошлой неделе "Челси" согласился отпустить Лукаку назад в "Интер" на сезон 2022/23 за 8 миллионов евро (6.9 млн. фунтов) плюс бонусы.
А сегодня в социальных сетях распространилось видео, на котором восторженная толпа приветствует Ромелу в аэропорту Милана.
29-летний бельгиец, расплываясь в улыбке, показал толпе большой палец, после чего удалился.
Daily Mail ожидает, что в среду Лукаку пройдет медобследование, после чего воссоединится с "Интером", который продал его в "Челси" за 97.5 млн. фунтов прошлым летом.
28.06.2022 21:00
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Последние комментарии:
Зачем такие страшные фото ставите?)
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Можешь не возвращаться
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выглядит лютым разводом со стороны Интера. поюзают Лукаку два сезона, а потом откажутся от выкупа. не думаю, что Интер захочет выкупать Лукаку даже после успешного сезона в клубе. у них попросту не будет таких денег, а других покупателей на него хотя бы за 50-70 млн фунтов Челси навряд ли найдет.
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Кто это?
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Прое6алси ахахахахахахахахаххааххаха
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Так и читается по фотке "Guess who's baaaaaaaaaaack")))))))))))
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