Лукаку прилетел в Италию

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку прилетел в Италию, чтобы завершить свой переход в "Интер" на правах аренды.

Еще на прошлой неделе "Челси" согласился отпустить Лукаку назад в "Интер" на сезон 2022/23 за 8 миллионов евро (6.9 млн. фунтов) плюс бонусы.

А сегодня в социальных сетях распространилось видео, на котором восторженная толпа приветствует Ромелу в аэропорту Милана.

29-летний бельгиец, расплываясь в улыбке, показал толпе большой палец, после чего удалился.

Daily Mail ожидает, что в среду Лукаку пройдет медобследование, после чего воссоединится с "Интером", который продал его в "Челси" за 97.5 млн. фунтов прошлым летом.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 523

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 28.06.2022 22:09 # high-malvern
    Зачем такие страшные фото ставите?)

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  2. division 28.06.2022 21:43 # division
    Можешь не возвращаться

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  3. liverpool888 28.06.2022 21:11 # liverpool888
    выглядит лютым разводом со стороны Интера. поюзают Лукаку два сезона, а потом откажутся от выкупа. не думаю, что Интер захочет выкупать Лукаку даже после успешного сезона в клубе. у них попросту не будет таких денег, а других покупателей на него хотя бы за 50-70 млн фунтов Челси навряд ли найдет.

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  4. jirrort 28.06.2022 21:10 # jirrort
    Кто это?

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  5. slash-lfc 28.06.2022 21:01 # slash-lfc
    Прое6алси ахахахахахахахахаххааххаха

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  6. takernotagiver 28.06.2022 21:01 # takernotagiver
    Так и читается по фотке "Guess who's baaaaaaaaaaack")))))))))))

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