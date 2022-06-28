"Юнайтед" согласовал покупку Маласиа

"Манчестер Юнайтед" согласовал приобретение левого защитника "Фейеноорда" Тирелла Маласиа.

Еще на прошлой неделе казалось, что Маласиа продолжит карьеру в "Лионе", который направил свое третье предложение по Тиреллу в размере 12 миллионов фунтов плюс бонусы.



Однако сейчас, сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" перебил предложение "Лиона", выразив готовность заплатить 14 млн. фунтов за 22-летнего голландца.



"Договоренность есть. Теперь мы ждем ответа Тирелла. Если он скажет "да", тогда трансфер в "Манчестер Юнайтед" состоится немедленно", — сообщил спортивный директор "Фейеноорда" Франк Арнесен.



Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг приметил Маласиа еще во время своей работы в "Аяксе". Тирелл выделяется своей скоростью, тактической выучкой, высоким процентом перехватов и способностью врываться на свободное пространство.