"Юнайтед" согласовал покупку Маласиа
"Манчестер Юнайтед" согласовал приобретение левого защитника "Фейеноорда" Тирелла Маласиа.
Еще на прошлой неделе казалось, что Маласиа продолжит карьеру в "Лионе", который направил свое третье предложение по Тиреллу в размере 12 миллионов фунтов плюс бонусы.
Однако сейчас, сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" перебил предложение "Лиона", выразив готовность заплатить 14 млн. фунтов за 22-летнего голландца.
"Договоренность есть. Теперь мы ждем ответа Тирелла. Если он скажет "да", тогда трансфер в "Манчестер Юнайтед" состоится немедленно", — сообщил спортивный директор "Фейеноорда" Франк Арнесен.
Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг приметил Маласиа еще во время своей работы в "Аяксе". Тирелл выделяется своей скоростью, тактической выучкой, высоким процентом перехватов и способностью врываться на свободное пространство.
28.06.2022 20:00
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