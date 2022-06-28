"Ливерпуль" продал Минамино в "Монако"

Такуми Минамино Атакующий полузащитник Такуми Минамино официально завершил свой переход из "Ливерпуля" в "Монако".

Минамино заключил контракт до 2026 года и обошелся клубу французской Лиги 1 в 15.5 млн. фунтов, включая 2.6 млн. фунтов в виде бонусов.

Такуми выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ред Булл" за 7.25 млн. фунтов в январе 2020, также успев отлучиться в аренду в "Саутгемптон" на вторую половину сезона 2020/21.

Всего Минамино сыграл 55 матчей за "красных" и забил 14 голов, включая 11 в минувшем сезоне, что помогло команде завоевать Кубок Лиги и Кубок Англии.

27-летний японец также может похватать медалью победителя Премьер-Лиги.


Метки Ливерпуль, Минамино, Монако, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 28.06.2022 20:07 # true-manc
    на повышение ушла аниме-потаскушка: отработала своё в портовом борделе, в этой скузнявой грязи, нищете, безнадеге, теперь будет в Монако обслуживать богатых папиков

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  2. electric 28.06.2022 19:09 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  3. slash-lfc 28.06.2022 19:01 # slash-lfc
    Нармуль. Принёс пару кубков + ещё продали в два раза дороже.

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