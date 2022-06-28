"Ливерпуль" продал Минамино в "Монако"

Атакующий полузащитник Такуми Минамино официально завершил свой переход из "Ливерпуля" в "Монако".

Минамино заключил контракт до 2026 года и обошелся клубу французской Лиги 1 в 15.5 млн. фунтов, включая 2.6 млн. фунтов в виде бонусов.



Такуми выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ред Булл" за 7.25 млн. фунтов в январе 2020, также успев отлучиться в аренду в "Саутгемптон" на вторую половину сезона 2020/21.



Всего Минамино сыграл 55 матчей за "красных" и забил 14 голов, включая 11 в минувшем сезоне, что помогло команде завоевать Кубок Лиги и Кубок Англии.



27-летний японец также может похватать медалью победителя Премьер-Лиги.