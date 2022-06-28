"Ливерпуль" продал Минамино в "Монако"
Атакующий полузащитник Такуми Минамино официально завершил свой переход из "Ливерпуля" в "Монако".
Минамино заключил контракт до 2026 года и обошелся клубу французской Лиги 1 в 15.5 млн. фунтов, включая 2.6 млн. фунтов в виде бонусов.
Такуми выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ред Булл" за 7.25 млн. фунтов в январе 2020, также успев отлучиться в аренду в "Саутгемптон" на вторую половину сезона 2020/21.
Всего Минамино сыграл 55 матчей за "красных" и забил 14 голов, включая 11 в минувшем сезоне, что помогло команде завоевать Кубок Лиги и Кубок Англии.
27-летний японец также может похватать медалью победителя Премьер-Лиги.
28.06.2022 19:00
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на повышение ушла аниме-потаскушка: отработала своё в портовом борделе, в этой скузнявой грязи, нищете, безнадеге, теперь будет в Монако обслуживать богатых папиков
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КНЯЗИ!!!
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Нармуль. Принёс пару кубков + ещё продали в два раза дороже.
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