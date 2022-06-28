"Тоттенхэм" предложил 20 млн. фунтов и Бергвейна за Ришарлисона

"Тоттенхэм" предложил "Эвертону" 20 миллионов фунтов плюс своего вингера Стивена Бергвейна за нападающего Ришарлисона.

"Тоттенхэм" рассматривает Ришарлисона в качестве своей ключевой трансферной цели по укреплению атакующей линии, и именно на 25-летнем бразильце сосредоточено внимание "шпор" ввиду отсутствия прогресса в переговорах по прочим игрокам.



Изначально президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви предлагал "Эвертону" использовать в качестве разменной монеты Харри Уинкса или Лукаса Моуру, однако "ирисок" оба этих варианта не устроили.



Таким образом, как сообщает The Telegraph, 24-летний Бергвейн становится уже третьим игроком, на которого "шпоры" пытаются выменять Ришарлисона.



В январе 2020 Бергвейн обошелся "Тоттенхэму" в 27 миллионов фунтов, однако игроком стартового состава в лондонской команде стать не смог.



Издание добавляет, что накануне вечером Леви поужинал с президентом "Эвертона" Биллом Кенрайтом в одном из ресторанов Лондона.