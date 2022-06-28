МЮ достиг предварительной договоренности по Де Йонгу
"Манчестер Юнайтед" "в общих чертах" договорился с "Барселоной" насчет приобретения полузащитника Френки Де Йонга.
По информации BBC, сделка пока не согласована полностью, и сторонам все еще предстоит проделать большую работу над деталями.
Однако предварительная договоренность уже имеется и предусматривает, что Де Йонг обойдется "Юнайтед" в 65 миллионов евро (56 млн. фунтов) плюс бонусы.
25-летний голландец является трансферной целью номер один для нового главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, с которым ему довелось поработать в "Аяксе".
Daily Mail в свою очередь добавляет, что трансфер Де Йонга "на 90 процентов" согласован, а за счет бонусов итоговая стоимость Френки может вырасти до 70 млн. фунтов.
28.06.2022 17:00
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Нормалёк
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вот и норм трансферы подъехали!
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фото норм похож на труманка который на страпон присел свой новый
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