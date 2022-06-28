МЮ достиг предварительной договоренности по Де Йонгу

Френки Де Йонг "Манчестер Юнайтед" "в общих чертах" договорился с "Барселоной" насчет приобретения полузащитника Френки Де Йонга.

По информации BBC, сделка пока не согласована полностью, и сторонам все еще предстоит проделать большую работу над деталями.

Однако предварительная договоренность уже имеется и предусматривает, что Де Йонг обойдется "Юнайтед" в 65 миллионов евро (56 млн. фунтов) плюс бонусы.

25-летний голландец является трансферной целью номер один для нового главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, с которым ему довелось поработать в "Аяксе".

Daily Mail в свою очередь добавляет, что трансфер Де Йонга "на 90 процентов" согласован, а за счет бонусов итоговая стоимость Френки может вырасти до 70 млн. фунтов.


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2022 17:00

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  1. mancunia-planet 28.06.2022 17:42 # mancunia-planet
    Нормалёк

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  2. jack-4poker 28.06.2022 17:13 # jack-4poker
    вот и норм трансферы подъехали!

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  3. yxaxaxaxaxa 28.06.2022 17:01 # yxaxaxaxaxa
    фото норм похож на труманка который на страпон присел свой новый

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