МЮ достиг предварительной договоренности по Де Йонгу

"Манчестер Юнайтед" "в общих чертах" договорился с "Барселоной" насчет приобретения полузащитника Френки Де Йонга.

По информации BBC, сделка пока не согласована полностью, и сторонам все еще предстоит проделать большую работу над деталями.



Однако предварительная договоренность уже имеется и предусматривает, что Де Йонг обойдется "Юнайтед" в 65 миллионов евро (56 млн. фунтов) плюс бонусы.



25-летний голландец является трансферной целью номер один для нового главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, с которым ему довелось поработать в "Аяксе".



Daily Mail в свою очередь добавляет, что трансфер Де Йонга "на 90 процентов" согласован, а за счет бонусов итоговая стоимость Френки может вырасти до 70 млн. фунтов.