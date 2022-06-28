Жезус проходит медобследование в "Арсенале"
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус проходит медобследование в "Арсенале".
Несмотря на интерес целого ряда клубов, из Премьер-Лиги и Европы, 25-летний бразилец выбрал для продолжения карьеры именно "Арсенал".
Габриэль забил 95 голов в 236 матчах за "Сити" после своего перехода из "Палмейраса" в январе 2017, но сейчас от его контракта остается только 12 месяцев, и "горожане", едва заручившись услугами Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса, готовы отпустить Габриэля.
"Арсенал" уже договорился и с "Сити" о компенсации в размере 45 миллионов фунтов, и с самим Жезусом об условиях личного контракта. И прямо сейчас Габриэль, сообщает BBC, уже находится на базе "канониров", сообщает BBC.
28.06.2022 15:00
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типо Ляказетта хотят клонировать ? *)
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Норм закупается арс…
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лючий прессингующий нап в мире, по словам гвардиолы.
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КОРОЛЬ!!!
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Не думаю что больше 20 голов положит в новом сезоне, зато с Сака и Мартинелли смогут комбинировать и на троих уж точно больше будет в итоге.
Теперь нужен ПЗЩ и ЛЗ с ПЗ. И тогда можно будет подумать о 4-ке.
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