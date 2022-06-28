Жезус проходит медобследование в "Арсенале"

Габриэль Жезус Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус проходит медобследование в "Арсенале".

Несмотря на интерес целого ряда клубов, из Премьер-Лиги и Европы, 25-летний бразилец выбрал для продолжения карьеры именно "Арсенал".

Габриэль забил 95 голов в 236 матчах за "Сити" после своего перехода из "Палмейраса" в январе 2017, но сейчас от его контракта остается только 12 месяцев, и "горожане", едва заручившись услугами Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса, готовы отпустить Габриэля.

"Арсенал" уже договорился и с "Сити" о компенсации в размере 45 миллионов фунтов, и с самим Жезусом об условиях личного контракта. И прямо сейчас Габриэль, сообщает BBC, уже находится на базе "канониров", сообщает BBC.


Метки Арсенал, Жезус, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1067

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 28.06.2022 15:51 # gidro-met
    типо Ляказетта хотят клонировать ? *)

    (ответить)

  2. bangladesh 28.06.2022 15:48 # bangladesh
    Норм закупается арс…

    (ответить)

  3. mixmaster 28.06.2022 15:12 # mixmaster
    лючий прессингующий нап в мире, по словам гвардиолы.

    (ответить)

  4. true-manc 28.06.2022 15:04 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  5. easports 28.06.2022 15:03 # easports
    Не думаю что больше 20 голов положит в новом сезоне, зато с Сака и Мартинелли смогут комбинировать и на троих уж точно больше будет в итоге.
    Теперь нужен ПЗЩ и ЛЗ с ПЗ. И тогда можно будет подумать о 4-ке.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: