Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус проходит медобследование в "Арсенале".

Несмотря на интерес целого ряда клубов, из Премьер-Лиги и Европы, 25-летний бразилец выбрал для продолжения карьеры именно "Арсенал".



Габриэль забил 95 голов в 236 матчах за "Сити" после своего перехода из "Палмейраса" в январе 2017, но сейчас от его контракта остается только 12 месяцев, и "горожане", едва заручившись услугами Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса, готовы отпустить Габриэля.



"Арсенал" уже договорился и с "Сити" о компенсации в размере 45 миллионов фунтов, и с самим Жезусом об условиях личного контракта. И прямо сейчас Габриэль, сообщает BBC, уже находится на базе "канониров", сообщает BBC.