"Вилла Парк" увеличит свою вместимость
"Астон Вилла" анонсировала планы по увеличению вместимости своего стадиона "Вилла Парк" за пределы 50,000 зрителей.
"Вилла Парк" является домом для бирмингемской команды с 1897 года и в данный момент вмещает 42,682 зрителя.
План "Виллы" состоит в том, чтобы полностью перестроить одну из трибун за воротами (Северную) и улучшить одну из центральных трибун ("Тринити Роуд").
В данный момент планирование находится на стадии консультаций. В ближайшие четыре недели местные жители и местный бизнес могут высказать свои пожелания.
Непосредственно к строительным работам клуб надеется приступить в следующем году, сообщает BBC.
28.06.2022 14:00
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А кто владеет АВ? И когда там сменились владельцы?
Если так посмотреть, то на трансферы у них уходят солидные деньги, на реконструкцию тоже нужно иметь очень хорошие средства.
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