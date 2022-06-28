"Вилла Парк" увеличит свою вместимость

"Астон Вилла" анонсировала планы по увеличению вместимости своего стадиона "Вилла Парк" за пределы 50,000 зрителей.

"Вилла Парк" является домом для бирмингемской команды с 1897 года и в данный момент вмещает 42,682 зрителя.



План "Виллы" состоит в том, чтобы полностью перестроить одну из трибун за воротами (Северную) и улучшить одну из центральных трибун ("Тринити Роуд").



В данный момент планирование находится на стадии консультаций. В ближайшие четыре недели местные жители и местный бизнес могут высказать свои пожелания.



Непосредственно к строительным работам клуб надеется приступить в следующем году, сообщает BBC.







