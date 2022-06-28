"Вилла Парк" увеличит свою вместимость

Астон Вилла "Астон Вилла" анонсировала планы по увеличению вместимости своего стадиона "Вилла Парк" за пределы 50,000 зрителей.

"Вилла Парк" является домом для бирмингемской команды с 1897 года и в данный момент вмещает 42,682 зрителя.

План "Виллы" состоит в том, чтобы полностью перестроить одну из трибун за воротами (Северную) и улучшить одну из центральных трибун ("Тринити Роуд").

В данный момент планирование находится на стадии консультаций. В ближайшие четыре недели местные жители и местный бизнес могут высказать свои пожелания.

Непосредственно к строительным работам клуб надеется приступить в следующем году, сообщает BBC.

Вилла Парк

Вилла Парк


Метки Астон Вилла, Вилла Парк, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2022 14:00

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  1. liverpool888 28.06.2022 14:05 # liverpool888
    А кто владеет АВ? И когда там сменились владельцы?
    Если так посмотреть, то на трансферы у них уходят солидные деньги, на реконструкцию тоже нужно иметь очень хорошие средства.

    (ответить)

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