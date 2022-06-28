МЮ почти договорился с "Барселоной" и Де Йонгом

"Манчестер Юнайтед" практически договорился о приобретении полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга и надеется заключить сделку уже на этой неделе.

Получив отказ на свое стартовое предложение по Де Йонгу в 60 миллионов фунтов, "Юнайтед" вернулся с суммой в 65 млн. фунтов.



В 2019 году "Барселона" приобрела Френки у "Аякса" за 68 млн. фунтов и хочет хотя бы вернуть свои инвестиции в игрока сборной Голландии, сообщает Daily Mail.



В данный момент два клуба находятся на пороге компромисса, но также важно, что Де Йонг, изначально скептически настроенный насчет переезда в Манчестер, поменял свое мнение.



25-летний голландец, с помощью продажи которого "Барселона" надеется поправить свое финансовое положение, поддался уговорам главных тренеров обеих команд и поверил, что так будет лучше для его карьеры.