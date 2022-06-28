МЮ почти договорился с "Барселоной" и Де Йонгом
"Манчестер Юнайтед" практически договорился о приобретении полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга и надеется заключить сделку уже на этой неделе.
Получив отказ на свое стартовое предложение по Де Йонгу в 60 миллионов фунтов, "Юнайтед" вернулся с суммой в 65 млн. фунтов.
В 2019 году "Барселона" приобрела Френки у "Аякса" за 68 млн. фунтов и хочет хотя бы вернуть свои инвестиции в игрока сборной Голландии, сообщает Daily Mail.
В данный момент два клуба находятся на пороге компромисса, но также важно, что Де Йонг, изначально скептически настроенный насчет переезда в Манчестер, поменял свое мнение.
25-летний голландец, с помощью продажи которого "Барселона" надеется поправить свое финансовое положение, поддался уговорам главных тренеров обеих команд и поверил, что так будет лучше для его карьеры.
28.06.2022 13:00
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Так и не понял суть этого трансфера. Понятно, что в центре у МЮ проблемы, но Де Йонг за эти пару лет в Испании показал себя не лучше условного Ван де Бека. Толком не забивал и не ассистировал, в обороне тоже себя не показал. А деньги немалые + личка. Надеюсь ошибаться.
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65 за него копейки.
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