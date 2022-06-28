"Ньюкасл" обратился насчет Рафиньи

Рафинья "Ньюкасл" обратился к "Лидсу" насчет приобретения вингера Рафиньи.

Отсутствие свободных средств у "Барселоны" для приобретения Рафиньи дает грандам Премьер-Лиги возможность перехватить 25-летнего игрока сборной Бразилии.

Среди претендентов на Рафинью ранее назывались "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", однако The Northern Echo утверждает, что в борьбу за бразильского вингера вступил и "Ньюкасл".

"Сороки" уже провели переговоры с "Лидсом", но решили пока не выдвигать свое предложение, а занять выжидательную позицию.

Добавим, этим летом "Ньюкасл" уже укрепил свой состав голкипером Ником Поупом и готовится подтвердить переход защитника Свена Ботмана из "Лилля". Также "сороки" возобновили диалог с "Байером" насчет вингера Муссы Диаби.


Метки Лидс, Ньюкасл, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2022 12:00

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  1. makeewadim 28.06.2022 12:32 # makeewadim
    Столько шума из за этого ноунейма..

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  2. egornegor 28.06.2022 12:32 # egornegor
    Арсеналу нужно быстро действовать. Эти вывалят 70кк запросто не торгуясь.

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