"Ньюкасл" обратился насчет Рафиньи
"Ньюкасл" обратился к "Лидсу" насчет приобретения вингера Рафиньи.
Отсутствие свободных средств у "Барселоны" для приобретения Рафиньи дает грандам Премьер-Лиги возможность перехватить 25-летнего игрока сборной Бразилии.
Среди претендентов на Рафинью ранее назывались "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", однако The Northern Echo утверждает, что в борьбу за бразильского вингера вступил и "Ньюкасл".
"Сороки" уже провели переговоры с "Лидсом", но решили пока не выдвигать свое предложение, а занять выжидательную позицию.
Добавим, этим летом "Ньюкасл" уже укрепил свой состав голкипером Ником Поупом и готовится подтвердить переход защитника Свена Ботмана из "Лилля". Также "сороки" возобновили диалог с "Байером" насчет вингера Муссы Диаби.
28.06.2022 12:00
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Столько шума из за этого ноунейма..
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Арсеналу нужно быстро действовать. Эти вывалят 70кк запросто не торгуясь.
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