"Ньюкасл" обратился насчет Рафиньи

"Ньюкасл" обратился к "Лидсу" насчет приобретения вингера Рафиньи.

Отсутствие свободных средств у "Барселоны" для приобретения Рафиньи дает грандам Премьер-Лиги возможность перехватить 25-летнего игрока сборной Бразилии.



Среди претендентов на Рафинью ранее назывались "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", однако The Northern Echo утверждает, что в борьбу за бразильского вингера вступил и "Ньюкасл".



"Сороки" уже провели переговоры с "Лидсом", но решили пока не выдвигать свое предложение, а занять выжидательную позицию.



Добавим, этим летом "Ньюкасл" уже укрепил свой состав голкипером Ником Поупом и готовится подтвердить переход защитника Свена Ботмана из "Лилля". Также "сороки" возобновили диалог с "Байером" насчет вингера Муссы Диаби.