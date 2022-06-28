"Аякс" потребовал 130 млн. фунтов от МЮ за Мартинеса и Антони

"Аякс" сообщил "Манчестер Юнайтед", что защитник Лисандро Мартинес и вингер Антони будут стоить около 130 миллионов фунтов.

Оба игрока являются целями для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, который перешел в английский клуб как раз из "Аякса".



Однако The Telegraph стало известно, что чемпионы Эредивизии оценивают 24-летнего Мартинеса в 45-50 млн. фунтов, а 22-летнего Антони — в 70-80 млн. фунтов.



При этом Лисандро также вызывает серьезный интерес со стороны "Арсенала", который, по слухам, сделал уже два предложения о покупке защитника сборной Аргентины.



Сообщается, что приобретение Антони за 80 млн. фунтов совершенно не вписывается в бюджет "Юнайтед". Если Тен Хагу не удастся уговорить свой бывший клуб снизить цену за бразильца, сделки не будет.