"Челси" проявил интерес к Аке

Натан Аке "Челси" проявил интерес к защитнику "Манчестер Сити" Натану Аке.

Накануне владелец и временно исполняющий обязанности спортивного директора "Челси" Тодд Бели начал переговоры с "Сити" о покупке вингера Рахима Стерлинга.

Однако The Telegraph сообщает в эксклюзивном материале, что два клуба также обсуждают трансфер 27-летнего Аке, в услугах которого главный тренер "синих" Томас Тухель был заинтересован еще в период своей работы в дортмундской "Боруссии".

Тухель считает, что Аке идеален для игры слева в тройке защитников и помог бы команде компенсировать потерю Антонио Рюдигера с Андреасом Кристенсеном. Также Натан может исполнять роль левого защитника и даже полузащитника.

Кроме того, Аке, сыгравший только 40 матчей за два года в "Сити", знает Премьер-Лигу и знает клуб, ранее в своей карьере проведя семь лет в "Челси".


Метки Аке, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 28.06.2022 10:14 # mixmaster
    это из Борнмута лавочник? велком в новейший чорле)

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  2. xaram-ykt 28.06.2022 10:02 # xaram-ykt
    недосказанность - вот что про Челси можно сказать одним словом))))

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  3. takernotagiver 28.06.2022 10:01 # takernotagiver
    Если пенсы ещё и за Салахом приударят, то это будет полный угар))))

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  4. true-manc 28.06.2022 10:01 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  5. slash-lfc 28.06.2022 10:01 # slash-lfc
    Уехеххехехехехех тоже за 97.5 верните его ухехехехехехе

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