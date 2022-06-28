"Челси" проявил интерес к Аке
"Челси" проявил интерес к защитнику "Манчестер Сити" Натану Аке.
Накануне владелец и временно исполняющий обязанности спортивного директора "Челси" Тодд Бели начал переговоры с "Сити" о покупке вингера Рахима Стерлинга.
Однако The Telegraph сообщает в эксклюзивном материале, что два клуба также обсуждают трансфер 27-летнего Аке, в услугах которого главный тренер "синих" Томас Тухель был заинтересован еще в период своей работы в дортмундской "Боруссии".
Тухель считает, что Аке идеален для игры слева в тройке защитников и помог бы команде компенсировать потерю Антонио Рюдигера с Андреасом Кристенсеном. Также Натан может исполнять роль левого защитника и даже полузащитника.
Кроме того, Аке, сыгравший только 40 матчей за два года в "Сити", знает Премьер-Лигу и знает клуб, ранее в своей карьере проведя семь лет в "Челси".
28.06.2022 10:00
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Последние комментарии:
это из Борнмута лавочник? велком в новейший чорле)
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недосказанность - вот что про Челси можно сказать одним словом))))
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Если пенсы ещё и за Салахом приударят, то это будет полный угар))))
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орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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Уехеххехехехехех тоже за 97.5 верните его ухехехехехехе
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