"Челси" проявил интерес к Аке

"Челси" проявил интерес к защитнику "Манчестер Сити" Натану Аке.

Накануне владелец и временно исполняющий обязанности спортивного директора "Челси" Тодд Бели начал переговоры с "Сити" о покупке вингера Рахима Стерлинга.



Однако The Telegraph сообщает в эксклюзивном материале, что два клуба также обсуждают трансфер 27-летнего Аке, в услугах которого главный тренер "синих" Томас Тухель был заинтересован еще в период своей работы в дортмундской "Боруссии".



Тухель считает, что Аке идеален для игры слева в тройке защитников и помог бы команде компенсировать потерю Антонио Рюдигера с Андреасом Кристенсеном. Также Натан может исполнять роль левого защитника и даже полузащитника.



Кроме того, Аке, сыгравший только 40 матчей за два года в "Сити", знает Премьер-Лигу и знает клуб, ранее в своей карьере проведя семь лет в "Челси".