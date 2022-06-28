Беллингем — цель номер один "Реала" на лето 2023
"Реал" сделал полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема своей целью номер один на следующее лето.
Только этим летом "Реал" укрепил центр поля, пригласив сюда из "Монако" Орельена Тчаумени, которого сватали и в "Ливерпуль".
Упустив Тчуамени, через год "Ливерпуль" собирается приобрести Беллингема, который этим летом недоступен для трансфера.
Однако AS утверждает, что следующим летом на оцениваемого в 85 миллионов фунтов Беллингема будет претендовать и "Реал", который мечтает составить тройку полузащитников из Джуда, Тчуамени и Эдуардо Камавинга.
Эта тройка, по задумке "Реала", должна стать достойными преемниками связке ветеранов из Тони Крооса, Луки Модрича и Каземиро.
28.06.2022 08:00
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